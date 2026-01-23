Pese a los reiterados reclamos y a las medidas de fuerza adoptadas en las últimas semanas, sigue el conflicto salarial en la avícola Tres Arroyos de Pilar, donde los trabajadores denuncian incumplimientos en el pago de salarios, aguinaldo y vacaciones, además de la falta de respuestas por parte de la empresa.



La situación se mantiene sin resolución y alcanza a cerca de 300 empleados de la planta ubicada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso.

En este contexto, familiares de trabajadores difundieron en las últimas horas mensajes en redes sociales para visibilizar la continuidad del reclamo y el impacto que la situación genera en los hogares.



“Este problema viene desde hace varios meses y no hay respuesta por parte de las autoridades”, señalaron en una de las publicaciones, en la que también advirtieron que “a los trabajadores no le están pagando su salario como corresponde y sin una fecha estipulada”.



Según expresaron, la empresa no abonó horas extras, vacaciones ni aguinaldo en tiempo y forma, lo que profundizó las dificultades económicas de las familias.



“Las familias no pueden llegar a fin de mes”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron que la firma mantenga producción diaria mientras persisten las deudas salariales. “Necesitamos que nos escuchen y que se haga algo”, reclamaron.

Un reclamo de larga data

El conflicto en la planta de Tres Arroyos en Pilar no es reciente. Se originó en diciembre de 2024, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, argumentando dificultades económicas.

A partir de esa medida, los salarios comenzaron a abonarse en cuotas, un esquema que los trabajadores aceptaron de manera excepcional y por un plazo determinado.



Sin embargo, ese procedimiento tenía una vigencia de 12 meses, por lo que los operarios sostienen que ya no corresponde el pago fraccionado de los haberes. Lejos de normalizarse, la situación se agravó con deudas que en algunos casos alcanzan hasta el 50% del salario.

Hace algunos días, en diálogo con Pilar de Todos, uno de los trabajadores explicaba que los sueldos se pagan “en cuatro o cinco cuotas, sin fechas establecidas”, lo que genera incertidumbre permanente entre los empleados.



Además de los salarios, el conflicto incluye el no pago del aguinaldo y serias irregularidades en el régimen de vacaciones. Según relataron los trabajadores, en muchos casos se otorgan licencias sin que se abone previamente lo correspondiente, o con adelantos parciales que luego no se completan.



“Vos salís de vacaciones y recién te pagan cuando volvés”, explicaba el operario consultado días atrás, al describir una situación que afecta tanto a trabajadores quincenales como mensuales.

De acuerdo a esos testimonios, varios empleados se encuentran actualmente de licencia sin haber percibido el pago completo.



A esta situación se suma la falta de diálogo con la empresa. Los trabajadores aseguran que, a diferencia de conflictos anteriores, no existen instancias de negociación ni mediación.



Algunas de las medidas que los empleados adoptan para visibilizar el reclamo es asistir a sus puestos, fichar en los horarios habituales, pero luego retirarse de sus puestos a modo de protesta.

