Integrantes de la organización “Juntas y a la Izquierda” protagonizaron este lunes una acción en la vía pública con el objetivo de convocar a la comunidad a participar de las movilizaciones en el marco del Día Internacional por la eliminación de la violencia de género.

Lo hicieron con el despliegue de un “semaforazo” en la intersección de las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de Pilar.

Allí, cada vez que el semáforo cortaba el paso a los automovilistas, las integrantes de la organización, encabezadas por la dirigenta Natalia Espasa, tomaban el centro de la calle para desplegar banderas y pancartas con las consignas de la próxima marcha que tendrá lugar el 25 de noviembre.

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“Desde Juntas y a la Izquierda y el MST estamos haciendo una convocatoria abierta y masiva para el próximo 25 de noviembre que es el día internacional por la eliminación de la violencia de género. Vamos a participar muchas organizaciones sociales, feministas, políticas y estudiantiles en todo el territorio nacional”, adelantó Espasa en una entrevista que concedió al canal de noticias Tel Viso.

La jornada central de lucha será frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al contexto actual, Espasa advirtió por el incremento de los discursos de odio y su consecuencia con mayor cantidad de femicidios.

En ese contexto enumeró, por ejemplo, el reciente caso de la “cacería” por parte de un grupo de más 50 personas contra trabajadoras sexuales en los bosques de Palermo, el femicidio de Nancy Godoy, la docente de la provincia de Corrientes y, en el plano local el aún pedido de justicia para Sofía Fernández, la mujer trans que fue asesinada en una comisaría de Pilar.

En ese marco, y según las estadísticas del momento, Espasa advirtió que en el país “matan a una mujer cada 26 horas”.

Por otra parte, mencionó el desfinanciamiento del gobierno nacional para desarrollar políticas de prevención. “Han desfinanciado políticas y el presupuesto para la lucha contra la violencia, cerraron los ministerios y hay un ataque constante contra las mujeres y diversidades en el país”, cerró Espasa.