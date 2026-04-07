En el marco de las actividades por el mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia y al cumplirse 50 años de la última dictadura militar ocurrida en nuestro país en el año 1976, se desplegaron en el distrito una serie de acciones para rendir homenaje a quienes fueron víctimas de ese periodo oscuro de la historia.

Entre ellas, resalta el homenaje de toda la comunidad educativa de la Secundaria Nª36 de Del Viso a las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, quienes residían en esa localidad y fueron secuestradas y desaparecidas en el año 1977.

El acto consistió en la señalización de la institución con una placa que las recuerda. La institución ya había adoptado el nombre de Dominga y Felicidad Abadía Crespo cuando la escuela compartía edificio con la escuela primaria 38.

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Ahora, al contar con su propio edificio, se llevó a cabo el homenaje llevado adelante por la organización “Vecinos por la Memoria de Del Viso”.

“Las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo estudiaron en esta institución (en el edificio donde funcionó la escuela hasta la inauguración de la escuela actual) y fueron secuestradas el 2 de noviembre de 1977, durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Recordarlas en el ámbito de la escuela permite mantener viva la memoria de nuestra historia reciente, reconocer a quienes fueron víctimas del terrorismo de estado y promover en las nuevas generaciones el compromiso con la democracia, los derechos humanos y la convivencia en libertad”, destaca la placa alusiva.

Desde “Vecinos por la Memoria” indicaron que se trató de “un acto de reparación para dos compañeras que fueron desaparecidas”.

“Ellas vivían aquí en Del Viso, sobre la calle Santa Eulalia y toda su vida transcurrió en las calles de nuestra localidad. Luego ingresaron a trabajar a la fábrica Lozadur donde encararon una historia de lucha muy importante peleando por las reivindicaciones laborales, de salud, salariales”, consignaron.

Y agregaron la importancia de “reconocerlas como sociedad” “Hoy, una institución pública tomó sus nombres, a través de un acto democrático, dándole una identidad que la escuela no tenía”.