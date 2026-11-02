La histórica visita del papa León XIV a Argentina tendrá, entre sus muchos efectos, una consecuencia directa: habrá por lo menos cinco días sin atención en los bancos, del 6 al 10 de noviembre, y se sumaría el miércoles 11 en la Provincia, porque se declaró feriado.



A esto se le agrega el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 23, lo que da un noviembre con seis días donde no habrá atención en las sucursales bancarias de todo el país. Probablemente sean siete en la Provincia de Buenos Aires, si se suma el miércoles 11.

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El cronograma de días sin bancos



Empieza el viernes 6, Día del Bancario. Sigue el sábado 7 y el domingo 8, por el fin de semana; el lunes 9, por el feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el miércoles 11, ya que ese día también fue declarado feriado provincial por la visita del Pontífice, por lo que podría haber una jornada adicional sin actividad en las sucursales.

Bono de más de $ 2 millones

El feriado del viernes recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924. Como ocurre cada año, durante esa jornada no habrá atención habitual por ventanilla en las entidades financieras.

Además, los trabajadores del sector recibirán un bono de $ 2.275.519,25.

Atención online



Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones mediante los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos de servicios, las consultas de saldos y movimientos y las operaciones a través de home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles.

También funcionarán los cajeros automáticos para extracciones y otras operaciones habilitadas, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito y las transacciones mediante billeteras virtuales.

Una vez superada esta seguidilla de días sin atención, noviembre tendrá otro feriado bancario nacional el lunes 23, por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Fuente: Agencia DIB