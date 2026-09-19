Durante el mes de julio, la provincia de Buenos Aires contabilizó 63 víctimas fatales a causa de siniestros viales. Según el relevamiento realizado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), los fallecimientos fueron consecuencia de 51 accidentes ocurridos en 35 municipios bonaerenses.

El informe, presentado por el organismo privado que preside Pedro Perrotta, advirtió sobre un incremento significativo en comparación con junio, mes en el que se registraron 49 víctimas. En total, durante los últimos dos meses, se perdieron 112 vidas en rutas y calles de la provincia.

“En julio hubo un 28% más de víctimas fatales del tránsito que en el mes anterior. Son números que tienen que interpelarnos porque detrás de cada estadística hay personas, familias y comunidades atravesadas por una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado”, señaló Perrotta.

El municipio con mayor cantidad de fallecidos fue La Plata, con 10 víctimas. Le siguió Luján, con siete personas fallecidas en un mismo siniestro. Otros distritos como Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos reportaron tres víctimas cada uno, mientras que en Pilar y otros 22 municipios se registró una víctima fatal en cada caso.

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El análisis de género indicó que 43 de las víctimas fueron varones (68,2%) y 20 fueron mujeres (31,8%), con una edad promedio de 39,8 años. En cuanto a los vehículos involucrados, el relevamiento contabilizó 43 víctimas vinculadas a autos, 14 a motos, cuatro a peatones y dos a ciclistas.

La mayor parte de la siniestralidad se concentró en las rutas, donde ocurrieron el 61,9% de las muertes. Ante este escenario, Perrotta enfatizó la necesidad de una mayor presencia estatal:

“Los controles tienen que ser sostenidos, visibles y planificados sobre la base de dónde, cuándo y cómo se producen los siniestros. La prevención requiere presencia territorial, fiscalización y capacidad de anticipación”, afirmó el titular del organismo.

Finalmente, el informe subrayó que la reducción de la mortalidad vial no debe depender solo de sanciones, sino también de políticas permanentes de educación y concientización adaptadas a las características de cada territorio.