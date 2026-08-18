El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio destinado al “diseño de políticas públicas para fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y el empleo de calidad”, destacaron desde la Provincia.

Fue en el municipio de Vicente López, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente del organismo e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.



En ese marco, Kicillof afirmó: "La economía del conocimiento es una rama de enorme relevancia dentro de la matriz productiva bonaerense: este es un sector estratégico que, aun en medio de las dificultades económicas que atravesamos, sigue invirtiendo en el país y generando empleo de calidad”.

“Con la creación de este Consejo apuntamos a consolidar una agenda de desarrollo y a promover un espacio permanente de articulación y consenso que reúna las voces del sector privado, el sistema científico, las universidades y los trabajadores", añadió el mandatario bonaerense.

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“En un contexto de inmensos cambios tecnológicos en todo el mundo, aquí tenemos un Gobierno nacional que está desfinanciando áreas enteras vinculadas a la ciencia y la tecnología: estamos perdiendo capacidades construidas durante muchos años y sufriendo día a día la fuga de cerebros”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un daño incalculable al futuro de la Argentina”.

Sobre el COPEC

El COPEC funciona como un espacio permanente de articulación entre el Estado provincial y el ecosistema del conocimiento, con el fin de diseñar una agenda estratégica de políticas públicas que fortalezcan al sector. Del mismo, participan más de 500 representantes de organismos de Ciencia y Tecnología, de empresas, de universidades, de cámaras y asociaciones empresarias, de sindicatos y de municipios bonaerenses.



Por su parte, Costa sostuvo: “Este nuevo ámbito nuclea a los diversos actores de la Economía del Conocimiento, para que juntos podamos pensar, implementar e impulsar al sector”. “Responde a la necesidad de contar con un ámbito de escucha, de búsqueda de puntos en común, porque a partir de propuestas, debates y el diseño de políticas públicas, nuestra sociedad podrá aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que impone esta revolución tecnológica que vive el mundo”, añadió.



La economía del conocimiento representa una de las mayores oportunidades de desarrollo económico para la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Comprende áreas como la biotecnología, nanotecnología e ingeniería genética; software y servicios informáticos; industria aeroespacial y satelital; e inteligencia artificial y robótica, entre otras.



En tanto, Sujarchuk subrayó: “Este Consejo es una gran novedad en un país donde falta diálogo: por decisión de nuestro Gobernador, sentamos en una misma mesa a grandes empresas, pymes bonaerenses, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien a la economía del conocimiento”, agregó.



Por último, Kicillof remarcó: "El COPEC nace en la provincia bajo la premisa de que gobernar es crear trabajo: en los países que son protagonistas de la revolución tecnológica actual se ve una intervención crucial del Estado para planificar y acompañar a quienes están dispuestos a invertir”. “Nuestro país merece un lugar estratégico y protagónico, y no lo va a alcanzar si destruye sus universidades y su entramado científico y tecnológico: el único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”, concluyó.



Durante la jornada, expusieron el presidente Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandra Zinni; y su par de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; la presidenta de Bedson S.A, Alicia Romero de Colusi; el presidente de ARGENCON, Sebastián Mocorrea; el CEO de Crux Aerospace, Pablo Hollar; y el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), Pablo Wisznia.