Una vecina de Pilar se encadenó en la sede de IOMA para reclamar que la Obra Social le entregue de manera inmediata un dispositivo médico para su hijo con discapacidad.

Casandra Manzano tomó esa drástica decisión tras haber agotado diversas instancias en el marco de un trámite que inició en el año 2024.

La mujer relató que se trata del pedido de un dispositivo de comunicación que le ayudará a su hijo Benjamín, de 14 años, a mejorar su calidad de vida y la interacción con su entorno.

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“Benjamín tiene parálisis cerebral. El dispositivo fue solicitado desde el 2024 y además en noviembre del año pasado se dictó una medida cautelar intimando a IOMA la entrega del mismo. Que mi hijo tenga una mejor calidad de vida depende de ese dispositivo”, relató en un video en donde se la ve encadenada a la reja de la sede IOMA ubicada sobre la calle Chacabuco al 600 en el centro de Pilar.

“Ese dispositivo es algo fundamental en la vida de mi hijo porque es lo que le va a dar voz. Este sistema cuenta con un lector de iris que permite que quien lo utilice pueda escribir con la vista y el sistema, por medio de una tablet, reproduce el mensaje”, detalló.

La mujer, en diálogo con el programa radial Agenda Propia, resaltó que hubo desacuerdos entre la Obra Social y la empresa proveedora del insumo. “Y en el medio está mi hijo”, se quejó.

“A raíz de esta situación, Benjamín ha llegado a sentir ganas de morir”, se lamentó la mujer.

“Decidí encadenarme porque ya no damos más, no podemos seguir esperando más tiempo. De esto depende la vida de mi hijo”, expresó Casandra quien prometió regresar a la sede pilarense este miércoles por la mañana.