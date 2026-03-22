El derrumbe de una vivienda en construcción generó momentos de extrema tensión en el barrio Robles del Monarca en La Lonja, Pilar, aunque afortunadamente no dejó personas heridas. El episodio ocurrió el jueves por la noche, cuando una estructura en planta alta colapsó por causas que aún se encuentran bajo investigación.

La casa afectada, ubicada en la calle Las Acacias al 2800, formaba parte de una ampliación dentro de un mismo terreno familiar. Allí, una joven pareja -hija de la propietaria del lote y su novio- estaba a punto de mudarse tras meses de obra.

“Cayó completa la casa de ella. Abajo iba a ser cochera y lavadero, y arriba era donde iban a vivir”, relató a Pilar de Todos Mariela Pacheco, dueña de la vivienda lindera y mamá de la joven, que quedó parcialmente comprometida tras el derrumbe.

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El derrumbe

Según reconstruyó la propia familia, el colapso se produjo de manera abrupta, apenas minutos después de que los jóvenes hubieran estado en el lugar ultimando detalles para la mudanza.

“De acá a tres semanas se mudaban. Habían estado 20 minutos antes viendo colores para pintar”, explicó Pacheco a este diario digital de Pilar.

El momento más crítico se dio cuando el yerno de la mujer advirtió el inicio del derrumbe: “Mi yerno bajó a la cocina de la casa principal y escuchó ‘crac, crac’, se dio vuelta y vio caer la casa que estaba en construcción”.

En ese instante, la hija de Mariela se encontraba en la planta alta de la casa original, junto al sector que terminó desplomándose. “Arriba estaba mi hija. No había manera de salir: se cortó la luz, la escalera quedó obstruida, todo estaba caído”, describió.

La joven logró ser rescatada gracias a la rápida intervención de vecinos, que acudieron de inmediato y facilitaron una escalera para poder asistirla. También fueron rescatadas las mascotas de la familia, dos perros, que se encontraban en el lugar al momento del derrumbe.

Se derrumbó una casa en Pilar y piden ayuda para reconstruirla https://t.co/w0llgCF77J pic.twitter.com/MD2Wx0oQOL — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 22, 2026

Sin heridos, pero con pérdidas totales

A pesar de la magnitud del colapso, no hubo víctimas. La propia Pacheco remarcó ese punto como un hecho casi milagroso.

“Nadie salió lastimado, ni personas ni los perros. Todo se dio para que fueran solo daños materiales”, sostuvo. “De hecho yo no estaba cuando suelo hacerlo”, añadió.

Sin embargo, las consecuencias materiales fueron severas. La vivienda en construcción quedó completamente destruida, y la casa principal sufrió daños estructurales importantes, sobre todo en la pared lateral, que ahora está cubierta con paneles y una lona.

“Los chicos perdieron absolutamente todo. No hay ni piso, ni nada de nada de lo de ellos”, señaló.

Además, la vivienda original quedó parcialmente expuesta: “Mi casa quedó sin paredes y sin parte del techo en ese sector”, detalló la mujer.

Respecto de los motivos del derrumbe, la familia indicó que todavía no hay certezas.

“Desconocemos las causas. La obra la estaba haciendo el papá de mi hija, que construye de toda la vida. Nunca le pasó algo así”, explicó Pacheco, al tiempo que desvinculó de responsabilidades al responsable de la construcción.

“Por suerte los chicos (por su hija y su yerno) se habían ido minutos antes. Mi yerno trabaja en una empresa de mantenimiento para laundries, y mi hija de momento en el Bingo Oasis, pero la están por dejar sin trabajo. Así que todo se dio en el peor momento, ya que ahorraban cada peso para poder construir", añadió.

La estructura colapsada consistía en una losa con una planta superior destinada a vivienda, apoyada y adosada a la casa principal dentro del mismo terreno.

Tras el derrumbe, intervinieron rápidamente distintos organismos. La mujer destacó especialmente la celeridad en la asistencia.

Indicó que Bomberos, Defensa Civil, la Policía y el Municipio actuaron en cuestión de minutos, lo que permitió ordenar la situación y asistir a la familia en un momento crítico.

Además, durante las horas posteriores se realizaron tareas de remoción de escombros con la colaboración de vecinos y maquinaria facilitada por un corralón de la zona, mientras que el Municipio se encargó del retiro de los restos en la vía pública.

Pedido de ayuda para reconstruir

Actualmente, la familia continúa viviendo en el lugar, aunque en condiciones precarias, con sectores sin cerramiento, sin agua en un primer momento y con parte de la estructura comprometida. En ese contexto, iniciaron un pedido de colaboración enfocado principalmente en materiales de construcción.

“No necesitamos ropa ni alimentos: necesitamos materiales para reconstruir”, aclaró Pacheco.

El objetivo inmediato es poder reacondicionar la vivienda existente para garantizar condiciones básicas de habitabilidad, mientras que a más largo plazo buscarán reconstruir el espacio que fue completamente destruido.

Quienes puedan colaborar, pueden hacerlo a la siguiente cuenta:

• Titular: Misael Abner Sosa Defante

• CUIL: 20-41132244-1

• CBU: 4530000800010870926223

• Alias: misael1234

• Cuenta: Caja de ahorro en pesos

• Banco: Naranja X