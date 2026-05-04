Las autoridades de la Sociedad de Comercio, Industria, Servicios y Afines de Pilar (SCIPA) mantuvieron una reunión con el Agregado Comercial de la Embajada de la Federación de Rusia, Vitaliy Kondratenko, y su equipo de asesores técnicos, legales y comerciales.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente Alfredo Ventura, el vicepresidente Enrique Bertola y el secretario general Mauro Moris, cuya gestión directa hizo posible el encuentro.

Durante la jornada se exploraron tres ejes concretos: el flujo de intercambio de bienes y la potencial radicación de inversiones; el marco legal y técnico para facilitar operaciones de importación y exportación; y la posibilidad de establecer convenios educativos vinculados a las necesidades del mercado global.

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La reunión contó además con la presencia de estudiantes de la carrera de Diplomacia en Comercio Exterior de la Universidad de Moscú, quienes observaron el encuentro como parte de su formación, dato que jerarquiza el nivel institucional del intercambio.

“Estamos ante una oportunidad única para conectar a nuestras pymes y empresas con un mercado de escala mundial. Este vínculo con la Embajada de Rusia marca un antes y un después en la proyección internacional de SCIPA”, señaló Ventura.