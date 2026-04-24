SCIPA representará a Pilar en la Cámara Argentina de Comercio. La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) anunció que fue electa para integrar en carácter de titular el Consejo General de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), lo que le permitirá contar con representación institucional a nivel nacional.

La novedad fue dada a conocer durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad, en la que además se definió la continuidad de sus autoridades.

Representación nacional para Pilar

En ese marco, el presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, expresó: “Fuimos electos en la Cámara Argentina de Comercio para integrar el Consejo General en carácter de titulares, teniendo a partir de la fecha representación a nivel nacional”.

Ventura explicó que el vínculo con la CAC estará a cargo suyo y del vicepresidente Marcelo Echevarría. En caso de ausencia, la representación recaerá en Enrique Bértola y/o Mauro Moris.

Asimismo, el dirigente consideró que se trata de “un enorme logro para Pilar”, al sostener que “no existe antecedente alguno dando cuenta que se nos haya tenido en agenda para tamaña representación”.

Desde SCIPA remarcaron que la incorporación al órgano nacional permitirá participar de debates vinculados al comercio, la producción y la actividad empresaria.

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El peso económico de Pilar

Ventura también sostuvo que “aquí se evidencia la impronta de Pilar a nivel nacional” y afirmó que el distrito ocupa un lugar relevante dentro del corredor norte bonaerense.

En esa línea, agregó que “el segmento productivo pilarense es reconocido a nivel nacional como uno de los más importantes de la zona norte de Buenos Aires”.

A través de un comunicado, desde la entidad señalaron que SCIPA cuenta con alrededor de 2.000 socios en un distrito que se aproxima a los 450 mil habitantes, lo que consideraron un elemento clave para la designación obtenida.

Además, Ventura destacó el recibimiento brindado por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y por el resto de las autoridades nacionales.

Reelección de autoridades

Durante la asamblea también fueron ratificadas las autoridades de la cámara local. Alfredo Ventura continuará como presidente, mientras que seguirán como vicepresidentes Enrique Bértola y Gustavo Suárez. En tanto, Mauro Moris permanecerá como secretario.

Al Comité de Presidencia se incorporó como vicepresidente Marcelo Echevarría, mientras que ingresaron a la Comisión Directiva el ex presidente Santiago Piermarini y Héctor Severini.

Objetivos de la nueva etapa

Ventura señaló que, a partir de esta designación, SCIPA “discutirá, acompañará y analizará todas las temáticas sensibles que afectan al comercio” dentro de la Cámara Argentina de Comercio.

Finalmente, aseguró que la entidad buscará representar a Pilar “de la mejor manera posible”, con el objetivo de mejorar “la calidad de vida del comerciante, industrial, empresario PYME y emprendedores que invierten en el distrito”.