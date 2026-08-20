La Sociedad de Comercio, Industria y Producción de Pilar (SCIPA) cumplió 80 años de trayectoria representando al sector comercial, industrial y productivo del distrito.

La entidad, que nuclea a comerciantes e industriales pilarenses desde hace ocho décadas, utilizó la fecha para reafirmar su rol como interlocutora del sector ante los distintos niveles de gobierno.

El respaldo al sector en tiempos difíciles

Desde la Cámara de Comercio de Pilar señalaron que atraviesan un contexto complejo, al indicar que muchas veces toca "remar en dulce de leche repostero". La entidad sostuvo que eligió "no bajar los brazos" y que estuvo cerca de sus asociados, defendiendo el acceso al crédito y llevando la voz del sector ante autoridades nacionales, provinciales y municipales.

En ese sentido, desde SCIPA remarcaron el impacto social de cada cierre comercial: "cuando una persiana se cierra, no desaparece un número de una estadística: se pierde trabajo, producción y una fuente de ingresos para una familia", señalaron desde la Cámara de Comercio de Pilar.

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Dos hitos institucionales

Entre los hitos de estos años, la entidad destacó que fue recibida por la máxima autoridad eclesiástica de Argentina, quien bendijo la imagen de la Virgen María que acompaña a la institución en su sede.

Por su parte, SCIPA remarcó que por primera vez fue incorporada al Consejo Nacional de la Cámara Argentina de Comercio, lo que le permitió llevar la representación de Pilar a uno de los principales ámbitos empresarios del país.

La conducción de la entidad está encabezada por Alfredo Ventura, presidente; Enrique Bértola, vicepresidente, y Mauro Moris, secretario.

*Mirada hacia adelante*

Pese a la fecha redonda, desde la cámara plantearon que "SCIPA está lejos de jubilarse a los 80". La entidad afirmó que se renueva, incorpora nuevas generaciones y se prepara para los desafíos de un mercado que cambia todos los días.

"Después de 80 años de historia, para SCIPA esto recién comienza", concluyeron desde la institución.