La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) solicitó oficialmente al Municipio que inicie gestiones urgentes para recuperar el edificio donde funcionó la ex ENTEL, actualmente desocupado y sin prestación de servicios a la comunidad.

El reclamo tomó mayor relevancia luego de que el fondo de comercio del inmueble apareciera publicado en la plataforma Mercado Libre por un valor de 390.000 dólares, lo que generó una fuerte polémica. La advertencia inicial fue realizada por el historiador y ex integrante de la Cámara de Comercio de Pilar, Daniel Castro, quien cuestionó la venta del inmueble cuya titularidad aún se encuentra en discusión.

El edificio fue donado por el Estado Municipal en el año 1956 a la entonces Unión Telefónica con un cargo específico: que allí se prestaran servicios de telefonía automática en Pilar, en momentos en que el sistema comenzaba a implementarse en el país. Ese objetivo ya no se cumple desde hace años.

Durante la década del 90, con la privatización de ENTEL, el inmueble pasó a la órbita de Telefónica de Argentina, hoy denominada Movistar. Sin embargo, en 2014 la propia Cámara de Comercio de Pilar presentó un expediente para que el edificio regresara al patrimonio municipal, luego de que la empresa decidiera cerrar la sede, ubicada en la intersección de las calles Víctor Vergani e Independencia, y dejar de prestar servicios en ese lugar.

De ese expediente no se conocieron avances ni resoluciones posteriores. El tema volvió a instalarse en la agenda pública a partir de la reciente publicación en Mercado Libre, donde se comercializa el fondo de comercio. Algunos sectores interpretan que esa operación encubriría, en realidad, el traspaso del control del inmueble a un tercero, en medio de una disputa judicial aún abierta sobre quién es el verdadero propietario del edificio.

Desde SCIPA remarcaron que el Código Civil y Comercial de la Nación establece que cuando una donación con cargo no se cumple, corresponde su revocación. En ese sentido, sostienen que el edificio debe regresar al dominio municipal por derecho y por ética.

La entidad subrayó que se trata de un espacio estratégico que podría ser utilizado para descentralizar dependencias públicas, reducir gastos en alquileres y mejorar la atención a la ciudadanía. “No es solo una cuestión funcional, también es una defensa de nuestra identidad y de nuestra historia”, expresaron.

El presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, advirtió que “no se puede permitir que lo público termine, una vez más, en manos privadas sin rendición de cuentas”, y sostuvo que el reclamo apunta a preservar el patrimonio colectivo de Pilar.

Por ese motivo, exigieron al Ejecutivo local que avance con acciones legales concretas: “constituir en mora al actual poseedor, promover medidas cautelares para impedir cualquier operación inmobiliaria y llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales si fuera necesario”, enumeraron.

“Esto no es un expediente más. Es un acto de justicia con Pilar”, afirmaron desde la entidad. Además, remarcaron que “cada día de inacción consolida una irregularidad y aumenta el riesgo de que el edificio pase definitivamente al ámbito privado”.

En un comunicado firmado por la Comisión Directiva de SCIPA, señalaron que el inmueble “no es solo ladrillo y cemento, sino memoria, compromiso y oportunidad”. También enfatizaron que proteger estos espacios “es defender la identidad de la ciudad y el esfuerzo de generaciones anteriores”.

Finalmente, SCIPA convocó a las autoridades a asumir su responsabilidad institucional, legal y moral. “El silencio y la demora ya no son opciones. Pilar está mirando y la historia también. Quienes hoy decidan no actuar, mañana deberán explicar por qué permitieron que lo que era del pueblo dejara de serlo”, concluyeron.