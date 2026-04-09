SCIPA destacó las medidas para mejorar el comercio en una calle clave del centro
El Municipio abrirá espacios de carga y descarga, además de paradas de colectivos, en un tramo de Ituzaingó.
Integrantes de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) destacaron las mejoras que se implementarán en la calle Ituzaingó con el objetivo de potenciar el comercio y optimizar el tránsito.
Las medidas se implementarán luego de un trabajo conjunto entre la Cámara y autoridades de diferentes áreas de la Comuna, que tomaron las sugerencias de los asociados a la entidad.
Entre ellas se destacan la implementación de nuevas paradas de colectivos y espacios para la carga y descarga en los comercios, mejoras que llegan luego de la obra hidráulica y viales que se llevaron a cabo sobre la traza.
“Con el respaldo de 120 comerciantes de la calle Ituzaingó, se llevó a cabo una reunión clave con funcionarios del gabinete municipal para dar respuesta a las necesidades del sector frente a las recientes reformas viales”, consignaron desde SCIPA.
Las mejoras se pondrán en vigencia a partir de este viernes 10 de abril, “para facilitar la actividad comercial y el flujo de clientes”, destacaron desde la entidad comercial.
En cuanto a las nuevas Paradas de Colectivo, se habilitarán puntos de ascenso y descenso en las intersecciones de Ituzaingó y Tucumán, y Ituzaingó e Hipólito Yrigoyen. “Esta medida busca recuperar el flujo de peatones y potenciales compradores en zonas neurálgicas del centro”, resaltaron.
En tanto que las zonas de Carga y Descarga funcionarán “para agilizar la logística de los comercios y se habilitará un espacio de carga y descarga por cuadra.
Los horarios establecidos para estas tareas serán: Tarde: de 13:00 a 17:00 hs; Noche/Mañana: de 21:00 a 10:00 hs.
También acordaron avanzar con la colocación de cartelería indicando velocidades máximas permitidas para mejorar la convivencia vial y la seguridad de los transeúntes.
"Este acuerdo es el resultado de la escucha activa entre el sector público y privado. Nuestro objetivo es que la modernización de Pilar no deje a nadie atrás, garantizando que el orden del tránsito conviva con un centro comercial dinámico y accesible", señalaron desde la organización.
“Politizar”
Por otro lado, la SCIPA defendió su intervención ante el Municipio por las obras en la calle Ituzaingó y aseguró que las gestiones realizadas permitieron despejar inquietudes de comerciantes y acordar medidas para mejorar la actividad en la zona.
Desde la entidad indicaron que el proceso se desarrolló “sin fricciones” y que las propuestas elevadas fueron bien recibidas por las autoridades comunales.
Al mismo tiempo, la Cámara rechazó intentos de “politizar” la situación por parte de un “minúsculo grupo” ajeno a la institución y remarcó que su accionar se mantiene independiente de posiciones partidarias.
Las autoridades señalaron que continuarán representando a los comerciantes y gestionando ante distintos niveles del Estado en temas que impactan en el sector.