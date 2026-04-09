Integrantes de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) destacaron las mejoras que se implementarán en la calle Ituzaingó con el objetivo de potenciar el comercio y optimizar el tránsito.

Las medidas se implementarán luego de un trabajo conjunto entre la Cámara y autoridades de diferentes áreas de la Comuna, que tomaron las sugerencias de los asociados a la entidad.

Entre ellas se destacan la implementación de nuevas paradas de colectivos y espacios para la carga y descarga en los comercios, mejoras que llegan luego de la obra hidráulica y viales que se llevaron a cabo sobre la traza.

“Con el respaldo de 120 comerciantes de la calle Ituzaingó, se llevó a cabo una reunión clave con funcionarios del gabinete municipal para dar respuesta a las necesidades del sector frente a las recientes reformas viales”, consignaron desde SCIPA.

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Las mejoras se pondrán en vigencia a partir de este viernes 10 de abril, “para facilitar la actividad comercial y el flujo de clientes”, destacaron desde la entidad comercial.

En cuanto a las nuevas Paradas de Colectivo, se habilitarán puntos de ascenso y descenso en las intersecciones de Ituzaingó y Tucumán, y Ituzaingó e Hipólito Yrigoyen. “Esta medida busca recuperar el flujo de peatones y potenciales compradores en zonas neurálgicas del centro”, resaltaron.

En tanto que las zonas de Carga y Descarga funcionarán “para agilizar la logística de los comercios y se habilitará un espacio de carga y descarga por cuadra.

Los horarios establecidos para estas tareas serán: Tarde: de 13:00 a 17:00 hs; Noche/Mañana: de 21:00 a 10:00 hs.

También acordaron avanzar con la colocación de cartelería indicando velocidades máximas permitidas para mejorar la convivencia vial y la seguridad de los transeúntes.

"Este acuerdo es el resultado de la escucha activa entre el sector público y privado. Nuestro objetivo es que la modernización de Pilar no deje a nadie atrás, garantizando que el orden del tránsito conviva con un centro comercial dinámico y accesible", señalaron desde la organización.

“Politizar”

Por otro lado, la SCIPA defendió su intervención ante el Municipio por las obras en la calle Ituzaingó y aseguró que las gestiones realizadas permitieron despejar inquietudes de comerciantes y acordar medidas para mejorar la actividad en la zona.

Desde la entidad indicaron que el proceso se desarrolló “sin fricciones” y que las propuestas elevadas fueron bien recibidas por las autoridades comunales.

Al mismo tiempo, la Cámara rechazó intentos de “politizar” la situación por parte de un “minúsculo grupo” ajeno a la institución y remarcó que su accionar se mantiene independiente de posiciones partidarias.

Las autoridades señalaron que continuarán representando a los comerciantes y gestionando ante distintos niveles del Estado en temas que impactan en el sector.