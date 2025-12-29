El clásico de San Bernardo se reitera año a año. Cuenta con una peatonal con mucho movimiento, familias saliendo a comer por las noches y la jornada cierra con una caminata sin distracciones. Pero también es cierto que desde hace años el verano del pueblo costero, viene incorporando grandes jornadas teatrales. No como complemento cultural, sino como una verdadera alternativa a la playa, a la lluvia o a la monotonía de la arena.

En este contexto, dos teatros son el corazón de toda la ciudad. Un teatro más grande, el Teatro Luz y Fuerza, que funciona para las obras "taquilleras", los espectáculos y los eventos con los nombres más conocidos. Por otro lado, uno más pequeño, el Teatro Auditorio Asociación de Fomento San Bernardo, que aparece como contrapunto, para ofrecer una programación más flexible, eventos más chicos y, a veces, hasta más giras que producciones.

¿Cómo es la cartelera de San Bernardo? Tiene un poco de la clásica oferta veraniega, pero a lo grande. Comedias, unipersonales, que son el plan ideal para una noche "sin compromiso", y teatro infantil, ideal para que los más pequeños de la familia puedan disfrutar de las vacaciones aún fuera de las playas. Los espectáculos de febrero tienen mayormente ese equilibrio, donde todavía hay movimiento, pero no tanto como en el pico de la temporada, y por ende una visita al teatro es más placentera (menos gente y menos apuro).

El stand up comedy merece un párrafo aparte. Los shows son breves, al grano, no requiere que nadie "se desvíe" en una historia. La temática está en sintonía con el lugar. También hay shows musicales y espectáculos que mezclan comedia y música, homenajes, espectáculos, sin el teatro "de renombre", que juntan el teatro lleno, porque es la opción más segura: nadie tiene desacuerdos serios con esa elección.

Lo curioso es que el teatro de San Bernardo no compite con la personalidad del pueblo; la complementa. La familia que va a la playa por la mañana puede refrescarse después en un auditorio donde a la noche puede ver una obra. Un grupo de amigos que pasea por la rambla puede seguir después con un número de comedia sin necesidad de transporte ni grandes planes. En las zonas costeras, la distancia es clave.

Decir que San Bernardo es solo playa, sería caer en un lugar común y bastante erróneo. Acá también uno puede encontrar una amplia cartelera distribuida principalmente en dos espacios famosos, para alargar el verano de la ciudad. Disfrutar de la cultura de una ciudad siempre va a ser un buen plan, y lo mejor de todo es que hay opciones para poder elegir en familia.

