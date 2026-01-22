Enero es tiempo de descanso, encuentros al aire libre y celebraciones que reflejan la identidad en cada destino de la provincia de Buenos Aires. Entre playas, pueblos y tradiciones que se renuevan, las fiestas populares invitan a compartir sabores, música y costumbres locales. En la segunda quincena del mes, la 12° Fiesta Regional de la Empanada Costera, en Santa Elena y la 14° Fiesta del Churro, en Villa Iris, se destacan en el calendario bonaerense.

La 12° Fiesta Regional de la Empanada Costera

Con el mar como telón de fondo, la costa bonaerense emana aroma a masa dorada y rellenos sabrosos. Del 23 al 25 de enero, la localidad de Santa Elena, en el partido de Mar Chiquita, volverá a ser el escenario de la Fiesta Regional de la Empanada Costera, uno de los encuentros gastronómicos más esperados de la temporada.

Nacida a partir de una iniciativa vecinal y municipal, la celebración pone en valor la identidad gastronómica y turística de la zona. Año tras año, una comisión de vecinos trabaja para sostener este evento popular que no solo convoca a turistas sino que beneficia a instituciones locales.“Con lo recaudado en el patio gastronómico y en la feria de artesanías compramos materiales para las instituciones educativas y el polideportivo", explica Matías Nicolás Jara, delegado de Santa Elena.

Durante tres jornadas, se pueden degustar empanadas fritas y al horno en múltiples variedades: desde las clásicas de carne, jamón y queso o capresse, hasta opciones exóticas de morcilla, mondongo o mariscos y las regionales, como las salteñas y jujeñas.

Uno de los momentos más esperados es el concurso de la mejor empanada, donde cocineros y cocineras regionales compiten por el reconocimiento de tres exigentes jurados.

Es el caso de Juan Pablo Latorraca, creador de la receta ganadora que sorprendió en la edición anterior: una variedad de matambre a la pizza. “Es una empanada que hacemos con el equipo solo para la fiesta”, cuenta el actual campeón. La preparación comienza con el tiernizado del matambre, que luego se cocina lentamente en una salsa de pizza casera -a base de cebolla y morrón-, para que la carne absorba todo el sabor. Al momento del cierre se incorpora la muzzarella y finalmente se fríe, alcanzando un equilibrio justo entre crocancia y relleno jugoso.

Con tapas industriales pero rellenos originales, el equipo apuesta año a año a marcar la diferencia con productos nuevos, reafirmando el espíritu creativo y popular que distingue a la Fiesta Regional.“Este año vamos hacer empanadas de picaña ahumada, bondiola, chorizo a la pomarola y obviamente la campeona de matambre a la pizza”, agregó Juan Pablo.

La celebración se completa con una feria de artesanías de más de 150 puestos, una grilla musical de artistas regionales y nacionales y actividades recreativas para las infancias.

Santa Elena invita a vivir tres días en un encuentro donde la gastronomía, la música y la comunidad se dan la mano, reafirmando que en la costa bonaerense, el verano también se saborea.

La 14° Fiesta del Churro

En el sudoeste bonaerense, Villa Iris, partido de Puan, se prepara para celebrar, el 31 de enero, la 14° Fiesta del Churro, un encuentro que rinde homenaje a uno de los sabores más queridos de la tradición popular. La localidad se transforma para compartir una jornada donde el aroma a masa recién frita se funde con la música en vivo, feria de artesanías y actividades para toda la familia.

La fiesta surgió en 2011 como una iniciativa de la Dirección de Turismo municipal con el objetivo de fortalecer el turismo y la economía local. “Si bien fue motorizada desde el Estado, su crecimiento estuvo siempre sostenido por el compromiso colectivo de la comunidad, verdadero motor del festejo”, expresan desde las redes locales.

Desde aquella primera edición, en la que se elaboraron 3.000 unidades, la producción creció hasta alcanzar los 15.000. La oferta incluye variantes dulces, saladas, simples o rellenas, consolidando este producto como un sello distintivo de Villa Iris. Tal es su relevancia, que el evento fué declarado de Interés Turístico Provincial.

“Contamos con churros que vienen de Bahía Blanca, Jacinto Ramos y obviamente los locales. Para esta nueva edición llevamos elaboradas 600 docenas.” resaltó la presidenta de la fiesta Paula Almuni.

Durante la jornada, vecinos y visitantes pueden recorrer un colorido paseo de artesanías, disfrutar del patio de comidas gestionado por instituciones locales y participar de diversas propuestas recreativas y deportivas pensadas para todas las edades. Al caer el sol, la celebración se traslada al escenario principal con la presentación de artistas locales y regionales, danzas y música en vivo. El cierre llega con el tradicional ChurroFest, un baile al aire libre que invita a disfrutar hasta la madrugada.

Consolidada como referente regional, la Fiesta del Churro celebra la identidad local y refuerza el valor de las fiestas populares como espacios de encuentro y desarrollo para los pueblos bonaerenses.

Entre empanadas costeras y churros recién hechos, el verano en la Provincia Bonita Argentina se vive al ritmo de las fiestas populares; esas que nacen del trabajo colectivo, celebran la identidad local y abren las puertas de cada localidad a vecinos y visitantes. Santa Elena y Villa Iris, desde puntos distantes de la provincia, comparten un mismo espíritu: el de mesas largas, aromas que convocan y una comunidad que transforma la gastronomía en motivo de encuentro.