El gobierno bonaerense avanza con la rehabilitación de calzada en la Ruta Provincial Nº8, dentro del partido de Pilar.

Los trabajos, a cargo de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, consisten en la reconstrucción de losas de hormigón en tres sectores.

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Desde el Camino 084-03 hasta la Avenida Frondizi, en el acceso al Parque Industrial Pilar; desde el Camino 084-02-Pilar hasta el límite de partido con José C. Paz; y sobre la RPN°8, en el tramo que va desde calle Guido hasta calle Posadas.

Conectividad y seguridad vial

Según el organismo, las intervenciones apuntan a mejorar la transitabilidad en uno de los corredores más cargados del norte bonaerense, con impacto directo sobre los tiempos de viaje y las condiciones de seguridad para quienes circulan a diario por la arteria.

"Gracias al trabajo realizado junto al gobierno de la Provincia, seguimos ejecutando obras que mejoran la transitabilidad y la conectividad en diferentes puntos del suelo bonaerense", sostuvo el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano.

“La infraestructura en rutas es clave porque potencia las comunidades. Esta obra brindará mayor seguridad vial a las y los usuarios”, agregó el funcionario.