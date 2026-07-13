Comprar indumentaria de forma más consciente no solo ayuda al bolsillo, sino que también permite armar un guardarropa más funcional, con prendas que realmente se usan en lugar de acumular ropa que termina sin estrenar en el placard.

Antes de comprar, revisar lo que ya se tiene

Muchas compras impulsivas terminan siendo prendas parecidas a otras que ya están en el placard. Revisar el armario antes de salir de compras ayuda a identificar qué falta realmente y evita duplicar prendas similares.

Con esa revisión previa, elegir ropa nueva se vuelve más eficiente, ya que permite enfocarse en las prendas que realmente completan el guardarropa.

Un buen ejercicio es sacar todas las prendas del placard una vez al año y separarlas entre las que realmente se usan y las que no, para tener una idea más clara de qué tipo de prendas conviene priorizar en la próxima compra.

Priorizar calidad sobre cantidad

Una prenda de buena calidad, aunque tenga un costo algo mayor, suele durar más temporadas que varias prendas económicas que se desgastan rápido. A la larga, esa diferencia se traduce en un mejor aprovechamiento del presupuesto destinado a indumentaria.

Pensar en la versatilidad de cada prenda

Antes de comprar, conviene preguntarse con cuántas otras prendas del placard combina la nueva compra. Cuantas más combinaciones permita una prenda, mayor es su aprovechamiento real en el día a día.

Cuidar la ropa para que dure más

Seguir las indicaciones de lavado, guardar las prendas de forma adecuada y hacer arreglos menores a tiempo son hábitos simples que extienden bastante la vida útil de cualquier prenda, evitando reemplazos innecesarios.

Separar la ropa según el color y el tipo de tela antes de lavarla, además, ayuda a que las prendas mantengan su color y textura originales durante mucho más tiempo que si se lavan todas juntas sin ningún criterio.

Variedad para todos los estilos

En Coppel, la propuesta de indumentaria abarca distintos estilos y rangos de precio, lo que permite encontrar prendas que se ajusten tanto al presupuesto como al gusto personal de cada comprador.

Comprar pensando en varias temporadas

Algunas prendas, como camperas de buena calidad o pantalones clásicos, pueden usarse durante varias temporadas seguidas sin perder vigencia. Priorizar este tipo de compras por sobre prendas de moda pasajera es una estrategia que ayuda a estirar el presupuesto destinado a indumentaria a lo largo del año.

Reservar las compras más ligadas a tendencias puntuales para accesorios económicos, en lugar de prendas principales, permite disfrutar de la moda del momento sin comprometer una inversión mayor en piezas que van a perder vigencia rápido.

El impacto de comprar de forma más consciente

Además del beneficio económico, comprar ropa de forma más pensada suele traducirse en un placard más ordenado y funcional, donde cada prenda tiene un propósito claro dentro del guardarropa general.

Este hábito, sostenido en el tiempo, permite ir armando un guardarropa cada vez más eficiente, donde la mayoría de las prendas se usan con regularidad en lugar de acumularse sin uso real.

Con estos hábitos simples, comprar ropa deja de ser un gasto impulsivo y se convierte en una inversión bien pensada dentro del presupuesto familiar.

Un cambio de mirada sobre el consumo de ropa

Pensar cada compra en términos de uso real y durabilidad, en lugar de guiarse únicamente por el precio o la tendencia del momento, es un cambio de mirada que beneficia tanto al bolsillo como a la organización general del placard.

Con el tiempo, este enfoque más consciente se traduce en un guardarropa más prolijo, funcional y adaptado a las necesidades reales de cada persona.

Comprar mejor, en definitiva, es una habilidad que se entrena con el tiempo y que termina beneficiando tanto al bolsillo como al placard.