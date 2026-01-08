Romina Gaetani consiguió en las últimas horas una medida cautelar de restricción perimetral contra su exnovio, Luis Cavanagh, en el marco de una denuncia por violencia de género. La resolución judicial establece que el acusado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la actriz ni de su domicilio durante un plazo de 30 días.

La decisión fue confirmada por el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, en declaraciones a TN Show. El expediente está caratulado como “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. Además de la prohibición de acercamiento, Cavanagh tampoco podrá mantener ningún tipo de contacto con la denunciante, ya sea por teléfono, mensajes o redes sociales. El imputado ya fue notificado formalmente de la medida.

Según la información judicial, el episodio que motivó la denuncia ocurrió el 30 de diciembre en una vivienda ubicada en el Country Tortugas, partido de Pilar. Allí, una discusión habría escalado hasta derivar en agresiones físicas, que dejaron lesiones en la actriz.

Tras radicar la denuncia, Gaetani fue sometida a una pericia psiquiátrica de carácter exhaustivo. Si bien evitó dar entrevistas públicas, su amiga María Fernanda Callejón brindó detalles sobre su estado emocional en el programa La mañana con Moria (eltrece).

“Casi no pudo hablar conmigo, solo un ratito a la mañana. Está muy afectada”, expresó Callejón, quien además vinculó la situación con experiencias personales previas. En el programa también se difundió un mensaje de la propia actriz: “Estoy rota. Mi cabeza todavía no logra encontrar las palabras para procesar todo, para entender cómo permití que me pusieran las manos encima”.

Gaetani relató que los hechos de violencia se dieron de manera progresiva. “Al principio era verbal. Es un tipo de violencia que va entrando de a poco, por goteo, hasta que logró reducirme, hacerme chiquita”, sostuvo. En el mismo testimonio, reconoció la complejidad emocional del vínculo: “A veces sabemos estas cosas, pero cuando nos toca vivirlas no las vemos. Porque aún lo amo y sufro por eso”.

En su declaración, la actriz también describió situaciones de control y manipulación. “No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba, me manipulaba y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré con lujo de detalles en la pericia psiquiátrica”, afirmó.

Por último, Callejón confirmó que Gaetani solicitó medidas adicionales de protección. “Pidió el botón de pánico”, precisó, en referencia a los mecanismos de seguridad activados mientras continúa la investigación judicial.