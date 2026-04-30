Los adultos mayores de Pilar participaron de una jornada de talleres en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la plaza renovada de Río Luján, en una propuesta orientada a generar espacios de encuentro y participación comunitaria.

Las actividades se desarrollaron en el predio recientemente puesto en valor, que incorporó infraestructura para propuestas recreativas, deportivas y sociales destinadas a vecinos de distintas edades.

En ese marco, la jornada contó con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes acompañaron las actividades junto a los participantes.

El espacio público forma parte de una intervención que buscó transformar integralmente el entorno barrial. Entre las mejoras se sumaron un playón deportivo, una cancha de fútbol, juegos infantiles y el SUM, donde se realizan talleres y encuentros durante la semana.

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La iniciativa apunta a fortalecer el uso del espacio por parte de la comunidad, promoviendo la participación de adultos mayores en actividades vinculadas al bienestar, la recreación y la integración social.