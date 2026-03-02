Luego de varios meses en los que las tarifas se ajustaban de manera automática mediante un esquema atado a la inflación mensual, la Provincia resolvió aplicar una suba excepcional del 15% desde este mes de marzo, que se suma al mecanismo habitual de actualización. La medida modifica tanto los valores para usuarios con tarjeta SUBE registrada como para quienes no realizaron el trámite de registro.

El aumento, que se suma a otro que ya se dio en líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA, aplica para las líneas provinciales (200) y las locales (500), ya que se rigen por el mismo cuadro tarifario.

Con este incremento, el boleto mínimo con SUBE registrada pasó de $721,83 a $832,57, mientras que el boleto máximo se elevó de $989,64 a $1.141,46. En el caso de las tarjetas no registradas, los valores resultan sensiblemente más altos: el mínimo se fijó en $1.323,78 y el máximo alcanzó los $1.814,93.

El impacto específico en Pilar

El impacto de las nuevas tarifas en Pilar se traduce en fuertes subas, ya que los tramos más utilizados no corresponden al mínimo, sino a segmentos superiores a los seis kilómetros.

Los nuevos valores

0-3 km

Marzo 2026: 832,57 pesos

Tarifa SUBE sin nominar: 1323,78 pesos

3-6 km

Marzo 2026: 927,48 pesos

Tarifa SUBE sin nominar: 1474,69 pesos

6-12 km

Marzo 2026: 998,93 pesos

Tarifa SUBE sin nomina: 1588,29 pesos

12-27 km

Marzo 2026: 1070,45

Tarifa SUBE sin nominar: 1702,01

27 km

Marzo 2026: 1141,46 pesos

Tarifa SUBE sin nominar: 1814,93 pesos

Cambio en el esquema de actualización

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que, en esta oportunidad, se resolvió apartarse del esquema tradicional de ajuste automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. De acuerdo a lo informado oficialmente, la decisión respondió a la necesidad de aplicar una recomposición tarifaria extraordinaria del 10% sobre la tarifa plena vigente, adicional al mecanismo habitual.

El objetivo central de la medida es mejorar los ingresos del sistema de transporte y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de los subsidios provinciales destinados al sector.

Menos subsidios, más peso en la tarifa

Desde la cartera provincial señalaron que la actualización apunta a incrementar la participación de la recaudación tarifaria dentro del esquema de financiamiento del servicio, lo que permitiría disminuir progresivamente el peso de los aportes estatales provenientes del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA.

En ese sentido, remarcaron que la decisión se enmarca en los lineamientos fiscales del Gobierno provincial y busca equilibrar el sostenimiento del servicio con una menor carga para las arcas públicas, en un contexto de presión sobre las cuentas del Estado.