La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó una denuncia solicitando que se retire del mercado un juguete viral entre niños y adolescentes al advertir que podría contener una sustancia cancerígena.

Se trata del Squeezy Dumpling, un juguete “sensorial y antiestrés” con forma de empanada asiática que, según la entidad, contiene benceno en concentraciones peligrosas.

La denuncia de la Cámara fue efectuada ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, desde donde por medio de un comunicado especificaron que el Squeezy Dumpling “presenta un grave riesgo químico, al detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan los límites legales permitidos”.

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“Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida”, consignaron.

Asimismo, el juguete presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador ni incorpora las advertencias de seguridad en castellano.

De la denuncia también surge que se comercializa tanto en plataformas digitales como en comercios físicos de todo el país.

Desde la Subsecretaría nacional aseguraron que “se está trabajando en el procedimiento para retirar el juguete del mercado”. Además, se alertó a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de fiscalización correspondientes.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, resaltó la importancia de tener en cuenta la peligrosidad del juguete en el marco de la celebración del Día del Niño, que en la Argentina tendrá lugar el próximo 16 de agosto.

“Le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable —nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes”, enumeró.