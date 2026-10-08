La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires comunicó que, debido al feriado por el Día de la Diversidad Cultural, se restringirá la circulación de camiones en las rutas bonaerenses.

Desde el organismo que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informaron que la medida se concretará los días viernes 9, sábado 10 y lunes 12 de octubre.

“Se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 toneladas de porte bruto en la Autovía 2, las Rutas Provinciales Nº11, Nº36, Nº56, Nº63, Nº74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas”, consignaron por medio de un comunicado.

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Sentido a Costa Atlántica





Viernes 9 de octubre del 2026 de 18:00 a 23:59 hs



Sábado 10 de octubre del 2026 de 06:00 a 14:00 hs



Sentido CABA



Lunes 12 de octubre del 2026 de 14:00 a 23:59 hs







Autopista Buenos Aires – La Plata





Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.



Ruta Provincial N º 2 (AUTOVÍA 2)



Desde km 40,5 del Ramal Buenos Aires – Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires – La Plata hasta el Km. 400 (Camet).



Ruta Provincial Nº11



Desde intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el Km. 537 (Chapadmalal)



Ruta Provincial Nº36



Desde Rotonda RP N º 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP N º 11 (Pipinas)



Ruta Provincial Nº56



Desde su intersección con la RP N º 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga)



Ruta Provincial Nº63



Desde Distribuidor de Tránsito con RP N º 2 (Dolores) hasta Intersección con RP N º 11 (Esquina de Crotto).



Ruta Provincial Nº74



Desde su intersección con la RP N º 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP N º 11 (Pinamar).



Queda exceptuada de toda restricción para circular, temporaria o permanente, los vehículos de autotransporte de cargas menores a siete toneladas de porte bruto y los vehículos que a continuación se detallan:



a) De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.



b) De transporte de animales vivos.



c) De transporte de pescado y mariscos congelados.



d) De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.



e) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.



f) De atención de emergencias.



g) De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.



h) De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.



i) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.



j) De transporte de medicinas.



k) De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.



l) De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.



m) De transporte de sebo, hueso y cueros.





Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.