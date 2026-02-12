La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que, con motivo del feriado largo de Carnaval, se implementará una restricción a la circulación de camiones con carga superior a 7 toneladas de porte bruto en rutas que integran el corredor vial hacia la Costa Atlántica. El objetivo es ordenar el tránsito, facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y reducir el riesgo de siniestros viales en zonas de alto flujo turístico.

La medida se aplicará durante los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y martes 17 de febrero de 2026, y abarcará tramos específicos de la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires–La Plata y rutas provinciales estratégicas que conectan con los principales destinos costeros.

Días y horarios según el sentido de circulación

Hacia la Costa Atlántica

• Viernes 13 de febrero: de 14.00 a 23.59

• Sábado 14 de febrero: de 6.00 a 14.00

• Domingo 15 de febrero: de 6.00 a 14.00

Hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Sábado 14 de febrero: de 14.00 a 23.59

• Martes 17 de febrero: de 14.00 a 23.59

Rutas y tramos alcanzados por la medida

La restricción se aplicará en los siguientes corredores viales:

• Autopista Buenos Aires – La Plata: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

• Ruta Provincial 2 (Autovía 2): desde el kilómetro 40,5 hasta el kilómetro 400, en la zona de Camet.

• Ruta Provincial 11: desde su intersección con la Ruta Provincial 36, en Pipinas, hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal.

• Ruta Provincial 36: desde la rotonda de la Ruta Provincial 10, prolongación de la avenida 66 en La Plata, hasta la intersección con la Ruta Provincial 11, en Pipinas.

• Ruta Provincial 56: desde la intersección con la Ruta Provincial 11, en General Conesa, hasta la Ruta Provincial 74, en General Madariaga.

• Ruta Provincial 63: desde el distribuidor con la Ruta Provincial 2, en Dolores, hasta la intersección con la Ruta Provincial 11, en Esquina de Crotto.

• Ruta Provincial 74: desde la intersección con la Ruta Provincial 56, en Maipú, hasta la Ruta Provincial 11, en Pinamar.

Vehículos exceptuados

Quedan exceptuados de la restricción los vehículos de hasta 7 toneladas de porte bruto y aquellos afectados a servicios esenciales, como el transporte de leche cruda y derivados, animales vivos, pescado y mariscos congelados, productos frutihortícolas, combustibles y gases, medicamentos, residuos sólidos urbanos y patogénicos, prensa y unidades móviles de medios de comunicación, atención de emergencias, grúas y asistencia vial, así como los traslados que deban realizarse por orden judicial.

Recomendaciones para conductores

Desde Vialidad Provincial recordaron la importancia de circular con luces bajas encendidas, contar con la VTV vigente, respetar las velocidades máximas y mínimas, utilizar el cinturón de seguridad y evitar sobrepasos en zonas con doble línea amarilla. También se recomendó descansar antes de emprender viajes largos, no consumir alcohol y garantizar que los menores de 12 años viajen correctamente sujetos en el asiento trasero.