La Reserva Natural de Pilar será escenario de una nueva propuesta orientada al bienestar físico y mental. Se trata de una clase abierta de Tai Chi, una disciplina que combina movimientos suaves, respiración consciente y concentración.

La actividad se llevará a cabo el sábado 4 de abril a las 17 en el predio de la reserva, con acceso libre y gratuito. Desde la organización indicaron que no se requieren conocimientos previos, por lo que cualquier persona interesada puede participar.

El Tai Chi es una práctica de origen oriental que busca armonizar cuerpo y mente a través de secuencias lentas y controladas. Entre sus principales beneficios se destacan la mejora del equilibrio, la coordinación, la concentración y la reducción del estrés.

La jornada estará coordinada por los instructores Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en kinesiología y fisiatría, además de técnico universitario en yoga, y Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.

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Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda y calzado flexible, para facilitar la movilidad durante la práctica. Asimismo, señalaron que la actividad se suspenderá en caso de lluvia.

En paralelo, se invitó a quienes deseen colaborar a llevar alimentos no perecederos o útiles escolares, que serán destinados a la Biblioteca Palabras del Alma.

Actividad abierta en contacto con la naturaleza

La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas que buscan promover hábitos saludables en entornos naturales. En este sentido, la Reserva Natural de Pilar se consolida como un espacio elegido por vecinos para actividades recreativas y de bienestar.

El entorno al aire libre permite complementar la práctica del Tai Chi con el contacto directo con la naturaleza, lo que potencia sus efectos positivos y genera una experiencia integral.

Una disciplina accesible para todos

Uno de los aspectos centrales de la actividad es su carácter inclusivo. Al no requerir experiencia previa ni inscripción, se presenta como una alternativa accesible para personas de todas las edades.

Además, el enfoque de los instructores apunta a una práctica progresiva y adaptada, lo que permite que cada participante avance a su propio ritmo, priorizando el cuidado del cuerpo y la conciencia del movimiento.

