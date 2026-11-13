La Panamericana no perdona. En ese flujo constante de vehículos que circulan a velocidades extremas, un segundo define la delgada línea entre la vida y la muerte. Lo saben los miles de conductores que transitan a diario, pero nadie lo experimenta con tanta intensidad como un pequeño grupo de trabajadores de Autopistas del Sol que decidió no mirar hacia otro lado. Así nació Rescataditos del Sol, una iniciativa independiente que asiste a los animales que son atropellados y quedan heridos o están extraviados en plena traza.

La iniciativa es impulsada con el corazón por Victoria Catalano y sus compañeros, quienes convirtieron su rutina laboral en una trinchera de empatía.

Lo que comenzó hace aproximadamente cuatro años con situaciones aisladas, intentar ayudar como se podía a animales perdidos, desorientados o atropellados, se transformó en una responsabilidad inmensa que hoy atraviesa sus vidas por completo. Detrás de cada rescate hay hombres y mujeres que, al terminar sus turnos, dedican su tiempo libre, sus propios hogares y sus recursos a cambiar el destino de seres indefensos.

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El operativo: cuando cada segundo cuenta

La realidad diaria sobre el asfalto es muy dura. Perros desorientados, animales que ingresan accidentalmente a la traza y víctimas de atropellos forman parte de un peligro constante. Ante una alerta de los compañeros de peaje, jardinería o seguridad vial, el protocolo se activa.

Los móviles de Seguridad Vial cumplen un papel fundamental, ya que son quienes cuentan con los recursos y la autorización para intervenir de manera segura. Cabe destacar que la línea 140 (línea nacional de emergencias viales) opera en las autopistas y, si bien no es un canal directo de derivación para el proyecto, los móviles son clave para sacar a los animales de la zona de peligro. Una vez puestos a resguardo, si presentan lesiones, se coordina de inmediato su traslado a una veterinaria.

Más allá de la autopista: el verdadero desafío

Para Victoria y su equipo, el rescate sobre el asfalto es apenas el principio. A partir de ahí se abre un camino largo, silencioso y complejo que puede demandar meses de dedicación.

Lejos de funcionar como un refugio tradicional, el proyecto de Rescataditos del Sol no cuenta con instalaciones propias ni con un espacio físico preparado para recibir animales; por eso, cada rescatado encuentra su lugar en las casas particulares de los integrantes o en los escasos hogares de tránsito disponibles. Esa realidad transforma por completo las rutinas familiares, obligando a los rescatistas a reorganizar sus días en función de horarios estrictos de medicación, curaciones, alimentación especial y sesiones de rehabilitación.

En este camino, hay historias que marcan profundamente el enorme costo físico y emocional que conlleva esta recuperación, como la de Lobito, que debió atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas, o la de Dina, quien tras sufrir una lesión medular continúa batallando en cada sesión de fisioterapia dos veces por semana.

Tránsito y adopción

Para que la rueda siga girando y nuevos casos puedan ser recibidos, la participación de la comunidad es vital.

Para ello, se buscan personas dispuestas a ser hogares de tránsito: ofrecer un espacio seguro y temporal mientras el animal se recupera es una pieza fundamental que sostiene todo el trabajo.

Además, en cuanto a la adopción responsable, se trabaja con un formulario previo disponible en la cuenta de Instagram de Rescataditos del Sol para conocer el entorno de los interesados y asegurar que la adopción sea consciente. No buscan simplemente una casa, sino familias que los elijan, garantizando un seguimiento riguroso durante la adaptación.

También pueden sumarse al equipo; si bien el proyecto nació entre trabajadores de peaje de Autopistas del Sol, está abierto a cualquier persona con empatía y ganas de aportar su tiempo y compromiso.

¿Cómo podemos ayudar?

Al tratarse de una red completamente autogestiva y sin financiamiento fijo, los gastos veterinarios, alimentos e insumos son una constante preocupación. Muchas veces el dolor más grande es tener que decir que no a nuevos rescates debido a la falta de espacio y recursos.

Quienes deseen colaborar o ponerse en contacto pueden hacerlo a través de su cuenta oficial de Instagram: @rescataditosdelsol.

El mensaje principal es que la tenencia responsable salva vidas. Como bien resume Victoria desde la trinchera de su realidad: "No somos la solución, somos el parche". Mientras el abandono y la falta de castraciones sigan golpeando los barrios, ellos seguirán estando allí. Pero hasta que llegue el día en que ninguna vida deba ser rescatada del peligro, su labor recuerda que la empatía colectiva es la única forma de devolverles la confianza a quienes más lo necesitan.

