Trenes Argentinos avanzó en la reparación de una locomotora de la Línea San Martín que une Pilar/Cabred con Retiro, con el objetivo de fortalecer la operación de la ese ramal.

Durante la intervención se realizó el recambio de componentes críticos como los sistemas de frenos, generadores y motores.

Desde el organismo consignaron que “la actualización permite aumentar la confiabilidad de la locomotora, previniendo fallas que podrían dejar a la unidad fuera de servicio”.

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Conjuntamente, se trabajó en los sistemas eléctricos y de potencia; en los componentes neumáticos y de frenos; en la refrigeración; en la propulsión y escape; en la parte mecánica, de suspensión y de rodamiento, en el sistema informático centralizado y en cuestiones de confort de la cabina.

La ejecución de los trabajos se llevó a cabo en los talleres que Trenes Argentinos Operaciones posee en Retiro y con los recursos de la empresa.

“El reemplazo de un proveedor externo implicó un ahorro del 31% del presupuesto de la compañía estatal”, destacaron.

El proceso de mejora del San Martín incluye la adquisición de 3 locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la señalización, y la puesta en valor de los talleres propios.