Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) recibió ofertas de tres firmas argentinas para la compra de 28.700 durmientes sintéticos de trocha ancha, que se destinarán a Pilar y otros tramos del Ferrocarril San Martín para reemplazar piezas de madera.

La compra corresponde a la Licitación Pública 11/2026, titulada "Adquisición de durmientes sintéticos de trocha ancha para mejoramiento de vía. Línea San Martín". Se divide en dos lotes de 14.350 unidades cada uno: el primero con traslado a la estación Caseros y el segundo a la estación Pilar.

Tres firmas argentinas en la licitación

De acuerdo con datos de la licitación a los que tuvo acceso Pilar de Todos, se presentaron Grupo RFG, Induvía y Euromix. La convocatoria había sido lanzada en junio y su apertura de sobres, tras una prórroga, quedó fijada para el 23 de octubre de 2026, a las 14, en la sede de ADIF de la avenida Doctor Ramos Mejía 1302, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El aviso se publicó en el Boletín Oficial el 19 de octubre. Los pliegos son gratuitos y se descargan del portal de licitaciones de ADIF.

Piezas aptas para reemplazar a las de madera

Los durmientes sintéticos deberán ser aptos para sustituir a las unidades de madera, que se utilizan actualmente en la mayor parte de la línea. Los documentos a los que accedió este medio no detallan cronograma ni sectores puntuales de colocación.

Controles técnicos antes de la entrega

El proceso prevé inspecciones técnicas para la provisión de las piezas. Los controles documentales y los ensayos presenciales “serán realizados por un organismo de control externo que ADIF designe”, según detalla la licitación. Por su parte, ADIF supervisará esos controles y deberá aprobar previamente el prototipo.

La compra retoma un proyecto lanzado en 2021 por Trenes Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística), que convocó un concurso para proveer 100 mil durmientes monobloque a partir de materiales reciclados. La fabricación quedó a cargo de Grupo RFG, sobre la base de estudios del Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (CENADIF), que depende de Ferrocarriles Argentinos.

A mediados de 2023, tras los ensayos de laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que evaluaron la resistencia estructural y el comportamiento frente a hidrocarburos, se instalaron prototipos en la línea Belgrano, intercalados con piezas de quebracho. Técnicos del CENADIF y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) evaluaron su desempeño como satisfactorio. Autoridades de Trenes Argentinos Cargas expresaron entonces que las piezas habían “alcanzado la calidad comercializable” y eran “aptas para su colocación en vías de trocha métrica”. Luego, el proyecto no registró mayores novedades.

Otras obras entre Caseros, Pilar y Doctor Cabred

La compra se suma a otras contrataciones de ADIF para la línea: las obras de renovación y mejoramiento de vías entre Caseros y Pilar, la intervención de una docena de pasos a nivel entre Pilar y Doctor Cabred y la reparación del puente sobre el río Reconquista. También figuran la compra de aparatos de vía y los trabajos de renovación de vías y señalamiento entre Retiro y Palermo.

El estado de las vías de la línea

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el 63,84% de las vías de la sección local del San Martín está en estado regular o malo, frente a un promedio del 38% del conjunto de las líneas metropolitanas.

El proyecto de modernización integral entre Retiro y Pilar, que incluía renovación de vías, señalamiento y electrificación, quedó sin efecto: la licitación de vías y señalamiento fue dada de baja y la electrificación, cancelada.