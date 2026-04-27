Vecinos que residen en la zona del kilómetro 56,5 de la Panamericana Ramal Pilar reclamaron obras de asfalto e iluminación para la colectora y solicitaron la intervención de Autopistas del Sol (AUSOL), el órgano de control de concesiones viales, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Pilar.

El planteo fue difundido a través de una carta firmada por la vecina Inés Halm, en la que se expusieron problemas vinculados al deterioro de la traza, falta de mantenimiento y escasa iluminación en uno de los accesos utilizados diariamente por residentes del sector, puntualmente el de ingreso al barrio Los Arces y Village.

Puede interesarte

Reclamo por el estado de la calzada

En la presentación, los vecinos advirtieron por el mal estado del camino y señalaron que la situación genera complicaciones constantes para circular.

“La presencia de baches profundos y falta de pavimentación adecuada está provocando daños mecánicos constantes”, expresó Halm en la carta.

Además, remarcó que las tareas realizadas hasta el momento no resuelven el problema estructural de la traza.

“Las tareas de perfilado de calle que se realizan actualmente son un ‘paliativo’ ineficaz”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que cuando se registran lluvias el panorama empeora: “La primera lluvia convierte la entrada y salida del barrio en un camino intransitable”.

Iluminación y reductores de velocidad

Otro de los puntos señalados por los frentistas fue la falta de alumbrado público en el área.

“Denunciamos que no funciona ninguna de las luminarias del sector”, indicó la vecina, quien además mencionó que la situación genera riesgos tanto para automovilistas como para peatones durante la noche.

En la carta también se hizo referencia a la colocación de lomos de burro o reductores de velocidad de gran altura, cuya autoría no estaría clara según los denunciantes. De acuerdo al planteo, esas estructuras dificultan la circulación y habrían provocado daños en algunos vehículos.

Frente a este escenario, los vecinos solicitaron que se intime a quien corresponda para avanzar con un arreglo asfáltico definitivo, la reparación inmediata del sistema lumínico y un plan de mantenimiento preventivo.