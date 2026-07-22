La Fundación El Libro manifestó este martes su "profunda preocupación" y su rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley 25.542), al considerar que la iniciativa amenaza la diversidad editorial y la continuidad de las librerías independientes en todo el país.

A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la entidad sostuvo que la normativa "no constituye un simple mecanismo comercial", sino que representa "la columna vertebral" que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías en el territorio argentino.

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La institución remarcó además que la ley cuenta con el respaldo unánime de todos los actores de la cadena del libro, entre ellos editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos, quienes la han sostenido durante más de dos décadas como uno de los pilares de la actividad.

En ese marco, la Fundación destacó el rol de las librerías como espacios culturales que trascienden la venta de libros, al definirlas como "verdaderos faros culturales", ámbitos de encuentro democrático y de promoción de la lectura.

Según la entidad, una eventual desregulación del precio del libro no aumentará la competencia, sino que dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio.

"La cultura es un derecho fundamental", afirmó la Fundación El Libro, que convocó a todo el ecosistema editorial, a los lectores y a la sociedad en general a pronunciarse en defensa de las librerías.

Finalmente, el Consejo de Administración se declaró "en estado de alerta" y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar "el capital lector y cultural de los argentinos".

Fuente: Noticias Argentinas