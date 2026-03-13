Tras la finalización de los trabajos de obra hidráulica realizados en la zona con el objetivo de mejorar la circulación de agua pluvial en Pilar centro, a partir de este sábado se reabrirá el tránsito en la calle Ituzaingó, en el tramo comprendido entre Ruta 8 e Yrigoyen.

Además de los trabajos hidráulicos, también se realizaron obras de repavimentación, junto con tareas complementarias de poda, despeje aéreo y reconstrucción de rampas para personas con discapacidad.

De esta manera, para mejorar la circulación vehicular y reducir demoras en el transporte público, se dará prioridad a colectivos sobre el carril derecho, mientras que el carril izquierdo quedará destinado a vehículos particulares.

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Desde el Municipio se recuerda a los vecinos que no está permitido estacionar sobre la mano derecha.

Asimismo, se habilitarán sectores autorizados de carga y descarga en las calles perpendiculares Tucumán, Lagrave e Yrigoyen.