Reabren el tránsito en la calle Ituzaingó entre Ruta 8 e Yrigoyen
Uno de los carriles será prioritario para colectivos, y el otro para autos particulares.
Tras la finalización de los trabajos de obra hidráulica realizados en la zona con el objetivo de mejorar la circulación de agua pluvial en Pilar centro, a partir de este sábado se reabrirá el tránsito en la calle Ituzaingó, en el tramo comprendido entre Ruta 8 e Yrigoyen.
Además de los trabajos hidráulicos, también se realizaron obras de repavimentación, junto con tareas complementarias de poda, despeje aéreo y reconstrucción de rampas para personas con discapacidad.
De esta manera, para mejorar la circulación vehicular y reducir demoras en el transporte público, se dará prioridad a colectivos sobre el carril derecho, mientras que el carril izquierdo quedará destinado a vehículos particulares.
Desde el Municipio se recuerda a los vecinos que no está permitido estacionar sobre la mano derecha.
Asimismo, se habilitarán sectores autorizados de carga y descarga en las calles perpendiculares Tucumán, Lagrave e Yrigoyen.