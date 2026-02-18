Las tarifas eléctricas atraviesan nuevos aumentos y el esquema de subsidios cambió de manera significativa en 2026. A diferencia de años anteriores, el consumo subsidiado ahora tiene un límite mensual menor al anterior y, una vez superado, el excedente se paga a tarifa plena.

En ese contexto, conocer qué electrodomésticos demandan más energía puede marcar una diferencia concreta cuando llega la factura.

El consumo eléctrico depende de dos factores principales: la potencia del equipo, medida en watts (W), y el tiempo de uso, expresado en horas. Así, un aparato de alta potencia encendido durante pocas horas puede generar un impacto similar al de otro de menor potencia que funciona de manera continua a lo largo del día.

Puede interesarte

Los equipos que más energía demandan

Heladera

Es el consumo constante del hogar. Funciona las 24 horas y su demanda mensual depende del tamaño, la antigüedad y el estado general del equipo. En promedio, una heladera puede consumir entre 50 y 90 kilowatt hora (kWh) por mes, aunque los modelos más antiguos o con burletes deteriorados suelen ubicarse en el rango más alto. Los equipos de bajo consumo reducen significativamente ese número, pero no todos los hogares cuentan con modelos nuevos.

Aire acondicionado y estufas

Es uno de los equipos de mayor demanda eléctrica. Un modelo tradicional tipo on/off puede requerir alrededor de 2.500 watts de potencia cuando trabaja a plena carga. En ese escenario, una hora de funcionamiento continuo equivale a un consumo cercano a 2,5 kWh.

Para dimensionar el impacto: un aire acondicionado de ese tipo equivale aproximadamente a tener encendidas unas 40 lámparas incandescentes de 60 watts al mismo tiempo. En el caso de lámparas LED modernas, que consumen entre 8 y 12 watts para una iluminación similar, harían falta cientos para alcanzar esa potencia, lo que muestra con claridad la diferencia entre tecnologías.

Lo mismo ocurre para el caso de las estufas eléctricas, que dependiendo de la capacidad de generación de calor y de la tecnología pueden consumir entre 1.500 y 2.500 watts.

Los equipos inverter, en cambio, regulan su potencia una vez alcanzada la temperatura deseada, por lo que el consumo promedio suele ser menor que en los modelos tradicionales. Sin embargo, si se utilizan muchas horas por día, el impacto mensual sigue siendo significativo y puede empujar el consumo total por encima del bloque subsidiado.

Horno eléctrico y plancha

Son aparatos de alta potencia, generalmente entre 2.000 y 3.000 watts. Una plancha de 2.500 watts, por ejemplo, consume lo mismo que 25 lámparas incandescentes de 100 watts funcionando al mismo tiempo. Aunque suelen utilizarse por períodos más cortos, concentran un gasto elevado mientras están encendidos.

Secarropas y termotanque eléctrico

También pueden influir de manera fuerte en la factura. Un termotanque eléctrico suele tener resistencias de entre 1.500 y 3.000 watts, dependiendo del modelo y la tecnología. Cada hora de funcionamiento a plena potencia equivale a entre 1,5 y 3 kWh de consumo. Si permanece activo varias horas por día, puede convertirse en uno de los principales responsables del gasto mensual, especialmente en viviendas sin gas natural. Por eso, señalan los especialistas, es importante fijar la temperatura de acuerdo a la época del año.

Cómo impactan los subsidios en la factura

Desde 2026 rige un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, que redujo y limitó de forma más estricta la asistencia estatal al consumo eléctrico. Bajo este esquema, los hogares se dividen en dos grandes grupos: los que califican para recibir subsidio y los que pagan el costo pleno del servicio.

El punto central del nuevo sistema es que el subsidio no cubre todo el consumo, sino solo un bloque limitado de kilowatt hora por mes. A partir de ese umbral, cada kWh adicional se factura a tarifa plena, sin ningún tipo de bonificación.

Bloques de consumo subsidiado

En los meses de mayor demanda energética , como el verano y el invierno, el bloque subsidiado es de 300 kWh mensuales .

, como el verano y el invierno, el bloque subsidiado es de . En los meses de demanda intermedia, correspondientes a otoño y primavera, el bloque subsidiado se reduce a 150 kWh mensuales.

Dentro de ese bloque, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el costo de la energía. Todo el consumo que exceda esos límites se paga al valor pleno del kilowatt hora.

Qué pasa cuando se supera el límite

Cuando un hogar supera el bloque subsidiado, la factura se divide en dos partes:

una porción con subsidio, hasta el límite mensual establecido,

y otra porción sin subsidio, que se paga a tarifa plena.

Esto significa que, aunque el usuario conserve el beneficio, cada kWh adicional tiene un impacto mucho mayor en el monto final de la boleta.

Quiénes acceden al subsidio

El acceso al subsidio está determinado por criterios socioeconómicos. En líneas generales, quedan excluidos los hogares de mayores ingresos y aquellos que no cumplen con los requisitos patrimoniales establecidos. Los hogares que sí califican deben estar correctamente registrados y con los datos actualizados, siempre que no superen como ingreso familiar las tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2 (CBT).

Una dimensión poco visible del cambio

Uno de los principales efectos del nuevo esquema es que muchos usuarios no perciben de inmediato la quita o limitación del subsidio, pero sí sienten el impacto cuando el consumo mensual supera el bloque bonificado. En ese punto, el salto en la factura puede ser significativo, aun cuando el exceso sea relativamente pequeño en términos de kilowatt hora.

Por eso, más allá de la categoría en la que esté cada hogar, el nivel de consumo resulta determinante. Regular el aire acondicionado en 24 grados, mantener la heladera en buen estado o reducir el uso de secarropas, planchas y termotanques eléctricos puede ayudar a mantenerse dentro del bloque subsidiado y evitar aumentos fuertes en la boleta.

En un escenario de tarifas en alza y subsidios acotados, conocer qué electrodomésticos consumen más electricidad no es solo un dato técnico: es una herramienta concreta para cuidar el bolsillo.