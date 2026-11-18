El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, mantuvo un encuentro con la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, y otros integrantes de la organización para analizar los resultados del Congreso Nacional de Seguridad Vial realizado en junio de 2026 en Mar del Plata y definir nuevas líneas de trabajo conjunto que ayuden a mitigar el margen de siniestralidad vial.

Entre los principales ejes abordados estuvieron la creación de observatorios municipales, la implementación de programas de educación vial en los distintos niveles educativos y el acompañamiento a familiares de víctimas de siniestros.

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En ese marco, Marinucci destacó el trabajo territorial de la Fundación y expresó: “Sin duda, sus acciones visitando localidad por localidad y los esfuerzos que llevaron a cabo desde el Congreso son muy importantes para avanzar en una amplia agenda de trabajo que permita generar conciencia sobre este tema tan relevante para las familias bonaerenses, como lo es la seguridad vial”.

Asimismo, el Ministro señaló: “Tenemos menos siniestralidad en rutas y autovías, pero aumentó en ejidos urbanos. Por eso es importante la lucha por las ordenanzas y los programas de prevención, además de que estamos trabajando en el proyecto de que los tres niveles educativos tengan materias de seguridad vial”.

También se planteó la importancia de promover la adhesión de los municipios al Día del Recuerdo a las Víctimas de Siniestros Viales, con el objetivo de impulsar acciones de concientización en cada comunidad.

Por su parte, Silvia González agradeció el respaldo de Marinucci y del equipo de Transporte bonaerense y valoró el trabajo territorial: “Nos vamos fortalecidos con la idea de que estamos realizando lo que nos habíamos propuesto. Sentimos muchísima fuerza, porque ha sido increíble este trabajo, con tantos municipios recorridos en la provincia de Buenos Aires”, expresó, y destacó la posibilidad de construir acuerdos más allá de las diferencias partidarias: “Estamos laburando y venciendo esas grietas y diferencias políticas. Nosotros vamos más allá de cualquier política partidaria. Nosotros queremos trabajar para prevenir la muerte de nuestra gente”.

De la reunión también participaron el subsecretario de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, Eduardo Feijóo; y las y los integrantes de Estrellas Amarillas, María Florencia Farías, Sergio Vidal, Carlos Lavezzi, Laura Moyano, Andrés Sánchez, Claudia Haydee López, Mónica González y Javier Forastieri.

