La provincia de Buenos Aires sigue adelante con obras viales que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida y la seguridad vial de millones de usuarios que transitan por el conurbano.

En este caso se trata de una obra vial que avanza en el oeste del conurbano bonaerense, sobre la Ruta 24 a la altura del Municipio de Moreno.

Los trabajos demandan una inversión de $20.800 millones y se extienden en una traza estratégica del partido y los municipios circundantes, ya que cumple un rol central en la conectividad y la seguridad vial de la región.

La intervención se desarrolla a lo largo de nueve kilómetros, por donde circulan diariamente cerca de 22.000 vehículos.

Se trata de un corredor de alto tránsito que, con esta obra, mejorará de manera sustancial las condiciones de circulación y la experiencia de quienes lo utilizan a diario.

Desde el gobierno bonaerense consignaron que los trabajos apuntan a reforzar la seguridad vial, ordenar el flujo vehicular y reducir riesgos asociados al tránsito intenso.

La obra permitirá contar con una infraestructura más segura y adecuada para el volumen de circulación que presenta la ruta. Además de mejorar la seguridad, la intervención impacta de forma directa en el desarrollo urbano de Moreno y su zona de influencia, fortaleciendo la integración con otras arterias del conurbano y optimizando los tiempos de traslado.