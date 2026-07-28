El gobierno bonaerense dio por cerrado el convenio que mantenía con el ex Ministerio de Transporte de la Nación para la liquidación de subsidios al transporte automotor en el AMBA. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial provincial.

El acuerdo, vigente desde 2018, había surgido tras la firma del Consenso Fiscal entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que estableció que cada jurisdicción definiera por su cuenta las compensaciones tarifarias y los subsidios al transporte público a partir de enero de 2019.

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Bajo ese esquema, Nación calculaba los montos que correspondían a las empresas de transporte urbano, provincial y municipal del AMBA y gestionaba su liquidación, mientras la Provincia transfería los fondos a las empresas prestatarias.

Diez prórrogas y un nuevo régimen propio

El convenio se extendió durante diez adendas sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2025. Ese esquema dejó de tener sentido después de que la Provincia creara, mediante el Decreto 3231/25, su propio Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que pasó a administrar en forma directa los subsidios para las líneas de jurisdicción provincial y municipal.

Con ese cambio ya en marcha, ambas partes firmaron el 7 de marzo de 2026 el acta de cierre del convenio, en la que dieron por cumplidas las obligaciones asumidas durante su vigencia. El Decreto 875/2026 aprueba esa acta y la incorpora como anexo a la norma.

La medida lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y de los ministros de Transporte, Martín Marinucci; de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco.