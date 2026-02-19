El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 15% en los boletos de los colectivos que se encuentran bajo su jurisdicción y prestan servicio en el Área Metropolitana. La suba comenzará a aplicarse a partir de marzo y alcanzará a las líneas que operan en el Conurbano bonaerense y el Gran La Plata.

La medida se suma a la actualización tarifaria vigente, que contempla incrementos mensuales del 2% más la inflación del mes anterior, y a una suba previa dispuesta en diciembre para los mismos servicios. Con esta nueva actualización, el valor del pasaje volverá a modificarse tras el último ajuste aplicado el 1° de febrero.

De acuerdo con la información oficial, el boleto mínimo de los servicios urbanos del Gran Buenos Aires pasará a costar $832,57 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, mientras que quienes utilicen la SUBE sin nominar deberán abonar $1.323,78. El incremento representa un 15,34% respecto de la tarifa actualmente vigente.

En el caso del Gran La Plata, el impacto también será significativo. Las líneas provinciales comenzarán a cobrar $906,73 por el tramo mínimo, y el valor ascenderá a $1.441,70 para los usuarios que no tengan registrada la tarjeta SUBE.

Diferencias con la suba nacional

En paralelo al ajuste dispuesto por la Provincia, el gobierno nacional autorizó esta semana un aumento del 31% para los colectivos que se encuentran bajo su órbita. Se trata de las líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano y de servicios de media distancia que superan el límite del Área Metropolitana.

De este modo, desde marzo convivirán distintos esquemas tarifarios según la jurisdicción que regula cada línea, lo que profundiza la segmentación del sistema de transporte público en el AMBA.