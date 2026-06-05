El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una actualización en los valores de las becas destinadas a trabajadores y trabajadoras que participan en programas orientados a la protección y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y alcanza a los programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, Operadores de Calle y Autonomía Joven. La actualización se aplicará de manera retroactiva para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 y demandará una inversión superior a los $1.208 millones.

Según los fundamentos de la resolución, la medida busca recomponer los valores de las becas ante el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses. La actualización beneficia a quienes cumplen funciones administrativas, profesionales y de coordinación dentro de los programas dependientes del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Puede interesarte

Nuevos montos establecidos

Los valores fueron definidos de manera escalonada para cada uno de los meses alcanzados por la medida.

Desde febrero de 2026, las becas quedaron fijadas en $739.381 para personal administrativo, $853.131 para profesionales y $966.883 para coordinadores. Para marzo, los montos ascendieron a $775.832, $895.190 y $1.014.550, respectivamente. En tanto, desde abril los valores pasaron a $794.064 para administrativos, $916.227 para profesionales y $1.038.392 para coordinadores.

Programas alcanzados

La actualización comprende tres líneas de trabajo que forman parte de las políticas provinciales de promoción y protección de derechos.

Se trata del Programa de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, el Programa de Operadores de Calle y el Programa de Autonomía Joven. Estas iniciativas están orientadas a brindar acompañamiento, contención e inclusión social a sectores vulnerables de la población infantil y juvenil bonaerense.

La resolución establece además que los recursos para afrontar el incremento provendrán de partidas previstas en el Presupuesto General 2026 de la provincia de Buenos Aires.