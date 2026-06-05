Provincia actualizó las becas para programas de niñez y adolescencia
La medida dispone aumentos retroactivos para febrero, marzo y abril de 2026 e implica una inversión superior a $1.208 millones.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una actualización en los valores de las becas destinadas a trabajadores y trabajadoras que participan en programas orientados a la protección y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y alcanza a los programas de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, Operadores de Calle y Autonomía Joven. La actualización se aplicará de manera retroactiva para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 y demandará una inversión superior a los $1.208 millones.
Según los fundamentos de la resolución, la medida busca recomponer los valores de las becas ante el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos meses. La actualización beneficia a quienes cumplen funciones administrativas, profesionales y de coordinación dentro de los programas dependientes del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Nuevos montos establecidos
Los valores fueron definidos de manera escalonada para cada uno de los meses alcanzados por la medida.
Desde febrero de 2026, las becas quedaron fijadas en $739.381 para personal administrativo, $853.131 para profesionales y $966.883 para coordinadores. Para marzo, los montos ascendieron a $775.832, $895.190 y $1.014.550, respectivamente. En tanto, desde abril los valores pasaron a $794.064 para administrativos, $916.227 para profesionales y $1.038.392 para coordinadores.
Programas alcanzados
La actualización comprende tres líneas de trabajo que forman parte de las políticas provinciales de promoción y protección de derechos.
Se trata del Programa de Fortalecimiento Comunitario para la Inclusión de Niños, Niñas y Adolescentes, el Programa de Operadores de Calle y el Programa de Autonomía Joven. Estas iniciativas están orientadas a brindar acompañamiento, contención e inclusión social a sectores vulnerables de la población infantil y juvenil bonaerense.
La resolución establece además que los recursos para afrontar el incremento provendrán de partidas previstas en el Presupuesto General 2026 de la provincia de Buenos Aires.