Un informe del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reveló la magnitud que continúa teniendo la violencia de género en el territorio bonaerense. Durante 2025 se registraron 146.046 procesos penales vinculados a violencia familiar y de género, lo que representa el 14,1% del total de causas iniciadas en la justicia penal provincial.



Los datos surgen del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG), que reúne las investigaciones judiciales relacionadas con este tipo de delitos, además de los expedientes abiertos por muertes violentas de mujeres y de mujeres trans o travestis.

El relevamiento también identificó 74 procesos penales por femicidio que dejaron un saldo de 78 víctimas fatales. Esa cifra representa el 60,5% del total de homicidios de mujeres registrados en la provincia durante el mismo período, lo que confirma que la violencia de género continúa siendo el principal motivo detrás de las muertes violentas de mujeres.

Puede interesarte



Para elaborar el informe, los especialistas analizaron todos los expedientes iniciados en 2025 en los que se investigaron muertes violentas de mujeres, más allá de la calificación jurídica inicial. Posteriormente, cada caso fue examinado para detectar indicadores de violencia de género y determinar si correspondía incluirlo dentro de la categoría de femicidio.



Las zonas con más denuncias



El mapa judicial de la provincia muestra fuertes diferencias territoriales. Los departamentos judiciales de San Martín y Lomas de Zamora concentraron la mayor cantidad de causas por violencia familiar y de género.

San Martín encabezó el ranking con 23.483 procesos penales iniciados durante 2025, seguido por Lomas de Zamora con 19.304. En el otro extremo, los departamentos judiciales con menor cantidad de causas fueron Necochea, con 1.006 expedientes, y Pergamino, con 1.829.

En total se registraron 147.902 víctimas en las causas iniciadas el año pasado. De ese universo, el 73,9% fueron mujeres. Además, el informe señala que en el 88% de las causas en las que la víctima era mujer, los imputados eran varones.



En cuanto a la tipología de los delitos denunciados, las amenazas encabezaron la lista con el 27,7% de las causas, seguidas por las lesiones con el 24,5%. También se registró una proporción significativa de desobediencia de medidas judiciales, que representó el 12,3% de los expedientes.

Otros delitos incluidos en el registro fueron el abuso sexual, que concentró el 7,8% de las denuncias, y los daños contra la propiedad, con el 5,5%.

Femicidios: violencia en el ámbito doméstico



El informe también ofrece una radiografía de los femicidios ocurridos durante el último año. Las 78 víctimas registradas equivalen a una tasa anual de 0,88 cada 100.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los rasgos más destacados del análisis es el lugar donde se produjeron los hechos. El 85,9% de los femicidios ocurrió dentro de una vivienda, lo que evidencia el fuerte vínculo entre este tipo de crímenes y el ámbito doméstico.

En cuanto a los métodos utilizados, la fuerza física fue el principal medio empleado por los agresores, con el 35,9% de los casos, seguido por las armas de fuego, utilizadas en el 23,1% de los hechos.

El vínculo entre víctima y agresor aparece como otro factor predominante. Más del 90% de las víctimas conocía a su atacante y, en el 64% de los casos, existía o había existido una relación de pareja, expareja o noviazgo.

Víctimas jóvenes y denuncias previas



El perfil de las víctimas muestra que más de la mitad tenía entre 18 y 40 años. Además, en 12 casos -equivalentes al 15,4% del total- las mujeres habían realizado denuncias previas contra su agresor. En nueve de esos casos el vínculo era íntimo y en tres familiar.

Los femicidios también dejaron un fuerte impacto en los entornos familiares. El informe señala que al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas del asesinato de sus madres, de los cuales 46 son menores de edad.

En relación con los agresores, el 58% tenía entre 18 y 40 años al momento del hecho. Asimismo, se registraron 13 casos en los que el autor del femicidio se suicidó inmediatamente después de cometer el crimen.

El relevamiento también identificó otros homicidios dolosos en contextos de violencia por razones de género. Entre ellos se contabilizaron 10 víctimas masculinas, la mitad de los casos ocurridos dentro de viviendas y perpetrados principalmente con armas de fuego o armas blancas.

Una década de cifras alarmantes



El informe advierte además sobre una tendencia sostenida en el tiempo. Entre 2015 y 2025, más de mil mujeres fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires en hechos vinculados a violencia de género. En total, se registraron 1.010 víctimas en ese período.

Desde el Ministerio Público señalaron que la publicación del informe busca “transparentar la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones”.

Según explicaron, el objetivo es acercar información cuantitativa sobre la violencia familiar y de género en el ámbito penal, de modo de contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia para prevenir y abordar este fenómeno.

Fuente: Agencia DIB