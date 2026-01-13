Empleados de la empresa Lustramax llevaron adelante una jornada de protesta que incluyó un paro total y un corte en la colectora este de la autopista Panamericana, ramal Pilar, a la altura del kilómetro 35, en el sector conocido como el triángulo de Tortuguitas. La medida provocó demoras en el tránsito hacia la provincia.

La manifestación se realizó frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. Según informaron los trabajadores, la empresa despidió a 15 empleados, entre ellos delegados y activistas gremiales.

Desde la comisión interna aseguraron que las cesantías son ilegales, ya que se concretaron pese a la vigencia de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC). Además, advirtieron que podrían profundizarse las medidas de fuerza si no hay respuestas.

"Si tocan a uno, nos tocan a todos. No podemos permitir que dejen familias en la calle ni que avancen contra nuestros derechos”, expresaron los obreros, quienes llaman a la solidaridad de otros trabajadores, organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y a la comunidad en general, en defensa de los puestos de trabajo y contra los despidos ilegales.

