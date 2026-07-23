La Dirección de Turismo de la Provincia de Buenos Aires preparó una guía para conocer las Rutas del Vino y el Olivo en territorio bonaerense con actividades que se desarrollarán durante el mes de agosto.

Las propuestas de turismo gastronómico incluyen una agenda de actividades en bodegas y olivares, con visitas guiadas, degustaciones de vinos y aceites de oliva, maridajes, experiencias gastronómicas regionales y encuentros con productores para conocer de cerca la riqueza vitivinícola y olivícola bonaerense.

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ADOLFO ALSINA

FINCA RECÓNDITO OLIVARES

Experiencia Sensorial en el Olivar

ENTRADA ARANCELADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: 8 de agosto, 9:30 y 15:30, calle Alemanes del Volga S/N, Colonia San Miguel Arcángel.

Experiencia productiva y sensorial, con explicación sobre el cultivo, el proceso de elaboración, la visita a espacios de bioconstrucción -realizados con tierra y materiales naturales-, el disfrute de desayunos y meriendas con productos locales, y la degustación del Olivalatte: una infusión especial a base de hojas de olivo y leche, desarrollada como producto identitario de la finca. Se suspende por lluvia y se programa para el sábado siguiente. Organiza Finca Recondito Olivares. Reservas +549-2923 48-3801.

Más información: https://www.instagram.com/reconditoolivares/



BERISSO

COOPERATIVA DE LA COSTA

ENTRADA ARANCELADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados 15 y 22, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas.

Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador, con degustación de tres vinos, acompañados por productos regionales.

Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.

Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas al +549-221-524-9934.

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

CORONEL DORREGO

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL OLIVO

Misa mensual

ENTRADA SIN RESERVA

Fecha, hora y lugar: 24 de agosto, a las 16:00 y 17:00, en RP72, localidad Faro.

En el interior de la capilla se destaca la imagen de la Virgen del Olivo. El 4to domingo de cada mes realizan la Santa Misa y visitas guiadas.

Organiza Capilla Nuestra Señora del Olivo. Reservas al +549- 2921 407427

BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVOS DEL NAPOSTÁ

Evento gastronómico con cordero patagónico mediterráneo al asador, aceite de oliva y cosecha colectiva.

ENTRADA CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos a las 12:00, en RP51 KM 698,5; localidad Cabildo.

Visita guiada al olivar, almazara y degustación de AOVEs propios del lugar. Cosecha comunitaria con fabricación de AOVE propio en Almazara, medicina integrativa, Yoga, SPA y SPO, baños de sonido y de árboles, reflexología, hidroterapia, aromaterapia y mascota-terapia. Se suspende por lluvia. Organiza Olivos del Naposta. Reservas en [email protected]

Mas informacion: https://www.instagram.com/olivosdelnaposta/

https://www.olivosdelnaposta.com/



BAHÍA BLANCA

FINCA OLIVA OLIVOS

Almuerzo y merienda en la finca

ENTRADA CON RESERVA PREVIA.

Fecha, hora y lugar: Todos los domingos de 13:00 a 19:00, en RN3 Vieja, Bahía Blanca.

Recorridos, participación en la cosecha, proceso de elaboración, degustación de los aceites recién elaborados y opciones de almuerzo o merienda en medio del olivar. Organiza Finca Oliva Olivos. Organiza Finca Oliva Olivos. Reservas: +549-2914-02-6545 / [email protected]

Más información: https://www.instagram.com/fincaolivaolivos/

BRANDSEN

VINOS Y TURISMO RURAL

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini.

Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrido por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia.

Reservas: teléfono +549-11-3601-6954

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

TORNQUIST

BODEGA SALDUNGARAY

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00. Calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación sobre el proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación. Catas dirigidas basadas en un taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, con tres vinos diferentes y picada. Organiza Bodega Saldungaray.

Organiza Bodega Saldungaray.

Más información:: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

TANDIL

BODEGA CORDÓN BLANCO

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Visitas guiadas por los viñedos y la bodega, con degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco. Reservas al teléfono +549-249-462-9356 Reservas al teléfono +549-249-462-9356

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

JUNÍN

BODEGA LAS ANTÍPODAS

ENTRADAS ANTICIPADAS CON CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes, Junín.

Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Organiza Bodega Las Antípodas.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

LUJÁN

VIÑEDO Y RESTÓ ZAFFRATELLI

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzos a la carta y por pasos. Sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant y eventos empresariales y corporativos, avenida Emilio Mitre kilómetro 11200, ruta camino al Pueblo Turístico Villa Ruiz, a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen.

Degustación de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad con vistas al viñedo. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli

Más información: +549- 11-3211-9836

https://www.instagram.com/zaffratelli/