Un diputado bonaerense presentó un proyecto de ley con el que busca avanzar en la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 13 años en la Provincia.

Se trata de Gustavo Cuervo, presidente de la bancada Nuevos Aires, quien elaboró la medida que abarca a todas las plataformas sociales - Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), YouTube, Reddit, Threads, Twitch, Kick-.

Según el texto de la iniciativa, el esquema de límite que estableció el legislador es aún más duro que medidas similares que ya rigen en otras partes del mundo como Francia, España, Australia, entre otros, que oscilan entre los 15 y 16 años.

El proyecto de Cuervo, pone la responsabilidad por la restricción de acceso en las compañías que controlan o administran las redes y no en las familias, de hecho, su iniciativa no permite siquiera excepciones por autorización expresa de padres o tutores.

Además, aclara que los controles “deberán ser auditables por la autoridad de aplicación” de la norma.

Cuervo menciona entre los justificativos de la medida los efectos de la expansión incontrolada del consumo de redes entre los menores, que “está asociado a riesgos que van desde la sobreexposición a contenidos dañinos, hasta el incremento de ansiedad, problemas de autoestima y dificultades en la concentración y el rendimiento escolar”. También habla del riesgo que corren los adolescentes de convertirse en víctimas del grooming “y otras formas de violencia digital”.

“Los chicos no son adultos digitales. Las plataformas no están pensadas para su desarrollo ni para su salud mental. En espacios diseñados para adultos, las infancias siempre quedan expuestas y la responsabilidad es de las empresas, no de las familias”, consideró el legislador.