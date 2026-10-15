El presidente del bloque de diputados bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, ingresó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de regularizar el funcionamiento de los cinemómetros y anular las fotomultas encubiertas. La iniciativa busca modificar los artículos 28 y 28 bis de la Ley 13.927 de Tránsito.

En diálogo con el programa Palabras más, palabras menos, conducido por Albino Aguirre en La Cielo, el legislador fue contundente sobre el sistema actual:

“Tiene un objetivo que es recaudatorio y que está mezclado con empresas que han sido tercerizadas y que claramente su negocio es recaudar y recaudar”, expuso el legislador.

Para terminar con esta estructura, el proyecto prohíbe que las acciones de control directo sean privatizadas o concesionadas. La normativa exige que la operación de los sistemas y el labrado de las multas queden exclusivamente a cargo de funcionarios públicos.

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El texto otorga a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial un plazo de 90 días para regularizar el funcionamiento de los equipos en rutas y caminos. Durante este periodo, se aplicará el artículo 4 del proyecto, que decreta la nulidad absoluta de todas las actas de infracción que no cumplan con la nueva normativa, debiendo el Juzgado de Faltas ordenar su archivo de oficio.

Como antecedente, Andrés de Leo citó el caso de Río Negro, donde se suspendieron los radares por 90 días, se llamó a una nueva licitación y se anularon 460.000 fotomultas, logrando reducir las infracciones sin aumentar los accidentes.

El proyecto, acompañado por los legisladores Luciano Bugallo y Romina Braga, sostiene que la seguridad vial no debe confundirse con un fin recaudatorio.

“La única política de estado que tiene tanto la Nación como la Provincia de Buenos Aires es cobrar la VTV y cobrarle multas a los vecinos a través de fotomultas. No salvan vidas hoy, lo que salva vidas es inversión en rutas e infraestructura”, sentenció el diputado.

Los cambios

La iniciativa busca modificar los artículos 28 y 28 bis de la Ley 13.927 de Tránsito, imponiendo cuatro requisitos innegociables para que un equipo de fiscalización opere de manera legal en la Provincia:

Fundamentación técnica: Los radares no podrán instalarse de forma arbitraria o escondida. Deberá existir un informe de siniestralidad que justifique objetivamente su emplazamiento en un tramo específico para prevenir accidentes. “No puede estar un radar en un lugar engañosamente para que vos te equivoques”, aclaró De Leo.

Precisión metrológica: Los cinemómetros deberán contar con una verificación técnica de funcionamiento con una periodicidad máxima de seis meses, a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Visibilidad anticipada: El dispositivo deberá estar anunciado mediante señalización vertical informativa situada a una distancia mínima de 500 metros antes del punto de medición. Además, queda prohibido fiscalizar velocidades sin garantizar una transición gradual y progresiva de las máximas permitidas. Como graficó el diputado: “Si vas de Cañuelas a Luján, es un jeroglífico (…) vas 110, a los 200 metros 80, 60. Es prácticamente imposible manejar de esa naturaleza”.

Transparencia digital: La autoridad de aplicación estará obligada a publicar en su sitio web un registro permanente y accesible con la georreferenciación, el número de serie y los certificados de homologación vigentes de todos los radares de la Provincia.