El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Buen Trato Animal. La iniciativa busca ampliar las herramientas legales para prevenir y sancionar el abandono, la negligencia y el maltrato hacia los animales de compañía.

La propuesta establece un esquema de sanciones que incluye multas y, para los casos más graves, penas de arresto de hasta 60 días. El proyecto plantea modificar el Código de Faltas bonaerense para incorporar un capítulo específico sobre animales de compañía, cubriendo conductas que actualmente presentan vacíos legales. Entre ellas, se incluye mantener animales en condiciones inadecuadas, dejarlos encerrados en vehículos sin ventilación, someterlos a prácticas que provoquen dolor o estrés y el abandono deliberado.

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“No alcanza con indignarse frente al maltrato. Hay que poder hacer algo antes de que sea tarde. Si elegís tener un animal, lo tenés que cuidar. Y si no lo hacés, vas a tener consecuencias”, planteó Passaglia.

El proyecto, consignó DIB, también contempla la creación de un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal, dentro del Registro de Contraventores provincial, y la prohibición de tutela y contacto con animales para determinados infractores. Además, ante un riesgo manifiesto para la salud o integridad física de un animal, las autoridades podrán disponer su retiro preventivo y traslado a un lugar seguro.

Nunca entendí cómo alguien puede abandonar o maltratar a un animal y seguir como si nada.



Por eso presentamos un proyecto en la Legislatura bonaerense para que haya consecuencias: multas y arresto para los casos más graves, retiro del animal cuando esté en peligro y la… pic.twitter.com/YskOskRbvj — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 22, 2026

Passaglia, quien presentó la iniciativa junto a su perro Loki, destacó la importancia del vínculo con los animales y la necesidad de una intervención temprana. El legislador también lanzó una petición en la plataforma Change.org bajo la consigna Que protegerlos también sea ley, para sumar respaldo ciudadano a la propuesta. Los interesados en apoyar la iniciativa pueden ingresar al sitio web https://bit.ly/4i8wGpW.