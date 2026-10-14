El Gobierno prohibió la venta en todo el país de los juguetes blandos tipo squishy de la marca Pinch Family. La medida fue formalizada este miércoles 14 de octubre de 2026 a través de la Disposición 804/2026, tras detectarse niveles de ftalatos que exceden el máximo admitido para este tipo de artículos.

La decisión fue tomada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende del Ministerio de Economía. Esta resolución se suma a una restricción dictada a fines de agosto, cuando se limitó la importación, fabricación, almacenamiento y comercialización de determinados juguetes blandos, incluidos los que tienen forma de gyoza o dumpling, debido a los riesgos asociados a su composición química.

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A diferencia de la medida anterior, esta nueva disposición se fundamenta en un análisis de laboratorio que confirmó la presencia de sustancias químicas por encima de los límites permitidos en los productos de la marca Pinch Family. Se trata de figuras de plástico blando que pueden apretarse y deformarse con las manos.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) en un comunicado, los juguetes son fabricados en China y se comercializan en comercios físicos, redes sociales y plataformas de venta en línea como Mercado Libre o MarketPlace.

Ante este escenario, el Gobierno ordenó a los importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas que destruyan y desechen de manera segura e inmediata todos estos juguetes. Asimismo, quienes los tengan a la venta en sitios web deberán anunciar la medida de forma destacada en sus publicaciones.