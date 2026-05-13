El Gobierno amplió el programa Tribuna Segura y habilitó la posibilidad de restringir el ingreso a estadios de fútbol a personas inscriptas en registros de deudores alimentarios. La medida, que ya regía en algunas jurisdicciones, ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial. El documento dispone la modificación “del artículo 2º de la Resolución Nº 354/2017”, que establece los criterios para aplicar la restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Entre los cambios incorporados, se establece que también podrá impedirse el ingreso a quienes “se encontrare[n] (…) inscripto[s] en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”. El texto precisa que la restricción se mantendrá “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”.

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El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol. De acuerdo con la normativa, contempla “el control de acceso e ingreso, y fiscalización de entrada a estadios de fútbol” durante los encuentros.

Hasta ahora, el sistema permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública. También incluía situaciones relacionadas con disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.

La nueva resolución incorpora a ese esquema a quienes incumplen con el pago de obligaciones alimentarias, en línea con normativas ya existentes en distintas jurisdicciones.

Fuente: Agencia DIB