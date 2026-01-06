

El Gobierno Nacional firmó los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarca 741 kilómetros de rutas nacionales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se trata de los Tramos Oriental y Conexión que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. Según manifestó, “facilitan” el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos “estratégicos”.

A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario. Esto -según el funcionario- “potenciará las exportaciones y la logística”.



“Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.

Por último, agregó que desde el Ejecutivo continúan trabajando “para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

En noviembre, la administración libertaria había realizado la apertura de las ofertas correspondientes a la Etapa I.

La primera etapa de la Red Federal de Concesiones se lanzó en enero del 2025 y cerró el 5 de agosto de ese año. Incluye, principalmente, a las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y 3 pasos fronterizos.

Control de los tramos

En virtud de lo comunicado por la cartera que maneja Caputo, el manejo de los tramos quedará dispuesto de la siguiente manera. A partir del miércoles 7 de enero, las empresas adjudicatorias comenzarán con la gestión.

Tramo Oriental: la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).

Tramo Conexión: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

NA