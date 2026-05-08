En un emotivo encuentro, la CTA Autónoma de Pilar - Exaltación, a cargo de su Secretario General Daniel Llanes, llevó a cabo la presentación oficial de la publicación "La CTA Ilustrada", un libro que recopila la trayectoria histórica de la central y que fue editado al cumplirse tres décadas de su conformación gremial y social.

Desde la organización de la presentación consignaron que “el evento no solo sirvió como un espacio de memoria institucional, sino que también coincidió con un sentido homenaje a Eva Perón en el aniversario de su natalicio”.

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En ese marco, como parte de la ceremonia, se hizo entrega de un cuadro con su fotografía a los representantes de la seccional local.

El material presentado, consignaron, “busca poner en valor las luchas, los hitos y el crecimiento territorial de la organización desde su nacimiento hasta la actualidad”.

Durante el encuentro Llanes expresó "Es para nosotros un verdadero honor recibir en Pilar al compañero "Colo" de Isasi para presentar este libro que marca la historia de la lucha de los trabajadores organizados en nuestra central".

Mientras que en cuanto a la visión sobre la realidad actual, Llanes sostuvo: "Debemos continuar el rumbo que durante estos treinta años nos marcaron nuestros dirigentes y poner ese espíritu de lucha en las calles para frenar la entrega indiscriminada de este gobierno cipayo y hambreador".

Por su parte, el Secretario General provincial Oscar de Isasi aseguró que "esta publicación es más que un libro”.

“Es un registro necesario de nuestra identidad y de los 30 años de construcción colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores", completó Isasi.

La jornada contó con un fuerte componente artístico a través de la exposición de la muestra realizada por la artista Karina Beltran, que acompañó el debate y la reflexión sobre el rol de la central en la historia reciente argentina.

La mesa de presentación estuvo integrada por destacados referentes del ámbito sindical como Oscar “Colo” de Isasi (Secretario General CTA Provincia de Buenos Aires); Daniel Llanes (Secretario General CTA Pilar - Exaltación); Carmen Pierce (Secretaria General ATE Pilar - Exaltación); Guillermo Velázquez (FENAT-CTA); Germán Mogilner (CTA Acción Social); Oscar Radaelli (Secretario Adjunto ATE Pilar - Exaltación).

La publicación "La CTA Ilustrada" es una obra editada por el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IEF) y CTA Ediciones.