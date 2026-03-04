El próximo domingo 15 de marzo de 12 a 16 hs en el Club Unión de Presidente Derqui (Rivadavia 571)) se realizará una peña solidaria a beneficio de una niña de esa localidad que padece una rara enfermedad y necesita reunir dinero para realizarse un tratamiento en Ecuador.

Se trata de Nuria Callaguara, de 4 años que fue diagnosticada con Síndrome de Cask. Bajo el lema #TodosxNuria, las entradas ya pueden adquirirse a un valor de 10 mil pesos comunicándose por Whatsapp al +54 9 11 6848-7575.

Puede interesarte

Durante el festival solidario actuarán en vivo los siguientes artistas:

Dani Figueroa (música andina)

Dúo Ramírez - Bacci (folklore)

Iván Arismendi (folklore)

Los Gluten - Aldo Ortiz, Nicolás Larroca y Nahuel Quiñones - (Pop)

Los Hermanos Acuña (folklore)

Marcelo Herrera (folklore)

Mariana Larroca

Monkeyblue (trap)

Pachi (Pop)

“Es una oportunidad para pasar un momento en familia y con amigos, disfrutar de buena música en vivo, baile y un fin solidario”, consignaron los organizadores del evento.

Nuria Callaguara tiene cuatro años y medio, nació con un síndrome genético llamado CASK. Padece parálisis cerebral, microcefalia, coloboma de nervio óptimo, hipoacusia lateral cerebelosa, tiene un botón gástrico y sonda para alimentarse, entre otros padecimientos.

Actualmente está llevando adelante un tratamiento en Ecuador, una terapia celular que debe aplicarse cada 28 días. Cada aplicación tiene un costo de tres mil dólares más viaje y alojamiento. Necesitan 24 millones de pesos para las tres sesiones restantes de un total de 5 que debe realizarse en Cuenca, Ecuador.

Luego de las dos sesiones que ya se realizó se vieron avances significativos en la mejora de la salud y la calidad de vida de Nuria.

Por eso, si bien la enfermedad es incurable, están puestas todas las esperanzas en que pueda concluir el tratamiento con células regenerativas.

¿Cómo ayudar?

Comunicarse directamente con la familia para obtener más información a través de

Tik tok: todosxnuria4

Instagram: @todosxnuria

Whatsapp 11-6848-7575.

Más info https://www.instagram.com/todosxnuria También pueden transferir a la cuenta todosconnuria (a nombre de Emma Serrudo) e informar el pago por whatsapp (Sólo ahí se confirma la entrada)

