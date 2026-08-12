El Colegio Oakhill se prepara para llevar adelante una nueva feria del usado con diferentes opciones a precios convenientes.

La convocatoria será abierta a toda la comunidad en el marco de una jornada donde los participantes podrán recorrer sectores con ropa, libros, artículos de bazar, electrodomésticos, calzados, juguetes entre otros rubros.

Puede interesarte

La gran feria del usado se llevará a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre. La primera de las jornadas tendrá un horario de 9 a 18 horas; mientras que el domingo la feria será entre las 9 y las 15 horas.

“Serán dos días para encontrar ropa, calzado, juguetes, libros, artículos de bazar, electrodomésticos y muchísimo más, a precios de feria”, invitan los organizadores.

La cita será en las instalaciones del Colegio Oakhill ubicado en Patricias Argentinas 3250.



