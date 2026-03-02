Una comunidad educativa del distrito de Pilar se mantiene en estado de alerta y preocupación por la apertura de un centro de rehabilitación de adicciones lindero a un colegio.

La situación se registra en la localidad de Fátima donde desde el pasado mes de diciembre se abrió un centro de recuperación de adicciones en un predio ubicado al lado del Colegio Mano Amiga.

Pero la alarma se encendió este lunes en consonancia con el inicio del nuevo ciclo lectivo. En el horario de ingreso a las aulas, padres y madres que llevaban a sus hijos al colegio se encontraron una escena donde una persona, visiblemente alterada, arremetía con violencia los portones de ingreso al centro de rehabilitación.

La secuencia fue grabada en un video en el que se puede observar a un hombre, junto a unos bolsos, exigiendo, aparentemente, la presencia del director del centro de rehabilitación.

Asimismo, golpea con fuerza el portón de entrada, mientras por la calle los niños se dirigían con sus familias al Colegio.

En las imágenes se llega a escuchar que el hombre amenazó con “romper toda la quinta”.

El lugar está ubicado en la intersección de la colectora de Panamericana kilómetro 64,500 y la calle De la Yunta.

Ante el incidente, los padres del colegio al que asisten alumnos de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, llamaron a la policía para que retiraran al sujeto del lugar. Aunque, aseguran, que ello no sucedió.

Mientras tanto, y a la espera de respuestas ante lo sucedido, los padres consignaron que este martes, en el segundo día de clases realizarán una vigilancia y esperan la presencia de efectivos policiales para asegurar la entrada al colegio.

