El distrito de Pilar fue premiado por la Red de Innovación Local (RIL), una organización enfocada en los desafíos en el ámbito público.

Puntualmente, esa organización otorgó al distrito los sellos de “Ciudad Digital” y de “Desarrollo Económico”.

Ambas distinciones fueron recibidas por el intendente Federico Achával en un evento que se llevó adelante en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Puede interesarte

Desde la Red consignaron que “se trata de distinciones para los equipos de gobierno y ciudades que están implementando políticas innovadoras para resolver desafíos de las comunidades y construir ciudades de oportunidades”.

El evento tuvo lugar en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario y contó con la participación de más de 800 líderes políticos y empresarios, todo en el marco de un gran encuentro federal.

Tras recibir la distinción, Achával expresó: "Participamos de un encuentro de la Red de Innovación Local (RIL), donde junto a cientos de intendentes de todo el país intercambiamos experiencias de gestión y miradas para los desafíos del futuro. Estamos muy contentos de que Pilar haya sido distinguida con los sellos de Ciudad Digital y Desarrollo Económico".

Lo acompañaron en la entrega de las distinciones los intendentes bonaerenses de Ezeiza, Gastón Granados y de San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otros.

"Vamos a seguir trabajando para incorporar herramientas que nos permitan innovar, mejorar la capacidad de respuesta y llevarle más soluciones a nuestros vecinos", cerró Achával.

Sellos

En cuanto a los sellos otorgados, desde la Red de Innovación Local expresaron que para las distinciones se tuvieron en cuenta “la implementación de soluciones para resolver desafíos específicos en su comunidad, como por ejemplo inteligencia artificial, protección de la biodiversidad, desarrollo económico, promoción de las primeras infancias, movilidad urbana, entre otras”.

Además expresaron que “los premios no son solo un reconocimiento a las políticas, ya que muchas de ellas se encuentran en estado de implementación, sino que se valora y se incentiva el compromiso, la sustentabilidad y la convicción de que construir ciudades de oportunidades es posible siempre y cuando haya decisión política y estrategias puestas al servicio de las personas”.